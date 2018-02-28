Avrasya Hizmet Ödülleri 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türk Cumhuriyetleri, Türk Devletleri olarak tüm Avrasya'nın ve tüm dünyanın vicdanı olmak zorundayız. Bizi bu süreçte geleceğe taşıyacak en önemli enstrümanımız, hiç şüphesiz bilim ve teknolojidir. Vizyonumuz yerli ve milli, hedeflerimiz küreseldir." dedi.

Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen 2018 Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni, Bakan Özlü, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Özlü, açılışta yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerinin ve lobicilik faaliyetlerinin en önemli halkasını oluşturduğunu belirterek, bu ödül töreninin ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyen, Türkiye'nin yurt dışında daha fazla görünür olmasını sağlayan çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın, sadece bugün değil, yüzyıllar boyunca dünyaya istikamet çizen en stratejik bölge olduğunu vurgulayan Özlü, "Türkiye Avrasya coğrafyasının merkezi." dedi.

Özlü, Türkiye'nin temsil ettiği değerlerle, medeniyet çizgisiyle ve potansiyeliyle sadece kendi bölgesinin değil, tüm dünyanın huzur ve vicdan coğrafyası olduğuna işaret ederek, "Bunun değerinin, anlamının ve bizlere yüklediği büyük sorumluluğun farkındayız. Ülkemiz, Balkanlar ve Kafkaslar'dan başlayarak, Orta Doğu'ya uzanan büyük coğrafyanın kültürel, siyasi ve ekonomik lideri ve lokomotifi olmak durumundadır. Bütün gelecek projeksiyonlarımızı, geleceğe dair bütün hedeflerimizi bu muazzam büyüklüğün bize yüklediği, tarihsel sorumluluk çerçevesinde belirlemeliyiz." diye konuştu.

Birçok ülkenin kendi sorunlarına çözüm ararken, yeni düşmanlıklara cephe açtığını belirten Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mültecilere kapılar kapatılıyor. İslamofobi artıyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlar kendilerini dönüştürmüyor. Doğu - Batı, Hristiyan-Müslüman kamplaşmaları üzerinden yürütülen politikalar, dünyaya barış ve huzur getirmiyor. Örneğin, 41 gündür devam eden, Türkiye'nin Afrin'deki haklı ve meşru mücadelesini fırsat bilenler bizi her türlü oyunlarla yormaya çalışıyorlar. Suriye'ye bakarken sadece petrol görenler kadınları, çocukları, yaşlıları ve insani değerleri görmüyorlar. İşte bu nedenlerden dolayı, biz bir bütün olarak, özellikle Türk Cumhuriyetleri, Türk Devletleri olarak tüm Avrasya'nın ve tüm dünyanın vicdanı olmak zorundayız. Bizi bu süreçte geleceğe taşıyacak en önemli enstrümanımız, hiç şüphesiz bilim ve teknolojidir. Vizyonumuz yerli ve milli, hedeflerimiz küreseldir."

Sanayi üretimini ve imalat sektörünü büyüterek, yepyeni bir ARGE ve inovasyon stratejisi kurgulayarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacaklarını anlatan Özlü, "Teknolojide ve bilimde 'Türk mucizesi' istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Erdoğan'ın arkasında destan yazacağız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat 'a değinerek, bunu yapanların milletin kara tarihinin kara sayfasında kara harflerle işlendiğini bildirdi. Topçu, 28 Şubat darbesini anımsatarak, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin de Topçu, şu görüşlerini paylaştı:

"Görülmemiş bir harekat şu anda gerçekleştiriliyor. Bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ve kardeşlerimizin yaşadığı coğrafyanın toprak bütünlüğünü de sonuna kadar takip ediyor ve savunuyoruz. Birleşmiş Milletler denilen bir kuruluş var. Bu kuruluş bizim medeniyet coğrafyamızdaki bütün katliamlara ve bütün soykırımlara göz kapatıp seyirci olarak kaldı. Biz şu anda 77 düvelle uğraşıyoruz. Eşkıya, katil yakalanıyor, organizatör, tetikçi kullanan bir alçak, güya adına hukuk devleti denen bir ülkede kalıyor. Sebepsiz ve gereksiz bir şekilde birileri bunu serbest bırakıyor. Her şeyin farkındayız, Bizim dedelerimiz Çanakkale'de Sakarya'da Selanikli Mustafa bir destan yazdı. Bugün Allahın izniyle bizler Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında destan yazacağız."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, Bakan Özlü'ye Kazak kaftanı hediye edildi.

Topçu da törende Avrasya ekonomisine katkılarından dolayı Özlü'ye ödülünü verirken, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Kahil'in yanı sıra birçok büyükelçi, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gazeteci, iş adamı ve sanatçı ödüle layık görüldü.