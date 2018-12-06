- Avrasya Ekonomik Birliği toplantısında ortak petrol pazarı anlaşması

ST. PETERSBURG - Rusya'nın başkanlık döneminin son Avrupa Ekonomik Birliği toplantısında üye ülkeler ortak petrol pazarı konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülüğünde gerçekleşen Avrasya Ekonomik Birliği toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan, Ermenistan'ın istifa ederek Cumhurbaşkanlığına aday olan eski başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı. Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin liderleri gaz, petrol ve petrol ürünleri için ortak pazarlar oluşturmaya yönelik programlarda anlaştı.

Dolara karşı çalışma yapılıyor

Toplantıda konuşan ev sahibi lider Vladimir Putin, "2018 yılının ilk yarısında AEB ülkeleri arasında ekonomik büyüme yüzde 2 artmıştır. Sanayi üretiminde yüzde 3,3 tarım üretiminde ise yüzde 2,4 büyüme kaydedildi. Ticaret hacimleri yüzde 12 artarak 44 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Toplamda ticaret payı 548 milyar dolara ulaştı. 2019 yılında finansal teknolojiler kullanılarak ortak bir finans sisteminin kurulması için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar daha az dolar ve döviz cinsinden ticaret yapmak için fırsat oluşturacak" dedi.

Çin ve İran ile serbest ticaret anlaşması

Putin sözlerinin devamında AEB ülkelerinin Çin ve İran ile serbest ticaret anlaşmasına onay veren kararın alınması hakkında konuşarak, "Bugün Çin ve İran ile serbest ticaret anlaşmasının onaylanması yönünde karar veriyoruz. Singapur, İsrail, Sırbistan ve gelecekte Hindistan ve Mısır ile olan tercihli ticaret anlaşmalarıyla ilgili müzakerelerin karara alınması üzerine görüşmelerimizi tamamlıyoruz. Yeni yıldan itibaren AEB liderliğini Ermenistan devralacak. Yeni dönemde de ülkelerimizin refah ve ekonomik düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Putin ve Lukaşenko arasında petrol pazarlığı

Toplantının televizyonlar tarafından canlı yayınlanan kısmında en çok dikkat çekilen olay ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında geçen petrol pazarlığı diyaloğu oldu. Belarus'un bin metreküplük doğal gazı Rusya'dan yaklaşık 130 dolardan aldığını anımsatan Lukaşenko, "Halbuki hemen yanımızdaki Rusya'nın Smolensk bölgesinde doğal gazın fiyatı bin metreküpte 70 dolar seviyesinde" dedi. Putin ise Almanya'nın bin metreküp Rus gazına 250 dolar ödediğine işaret ederek, "Belarus şu anda 129 dolar ödüyor, gelecek yıl 127 dolar ödeyecek. AEB, müttefiklerimiz için önemli bir avantaj. Belarus bu avantaja sahip olmasaydı, gazın fiyatı bin metreküpte 200 dolar olurdu" şeklinde konuştu.