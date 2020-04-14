Avrasya Ekonomik Birliği'nden Covid-19'a karşı ortak mücadele mesajı
Avrasya Ekonomik Birliği, koronavirüs salgını ve salgına karşı ortak eylemler konusunda liderler düzeyinde toplandı.
14.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:16
Avrasya Ekonomik Birliği, koronavirüs salgını ve salgına karşı ortak eylemler konusunda liderler düzeyinde toplandı. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, Birlik nezdinde Covid-19'la mücadeleye yönelik ortak adımların atılmaya devam edileceği vurgulandı.
Kaynak: Dunya.com