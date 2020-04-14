Avrasya Ekonomik Birliği liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı
Liderler zirvesinden detaylar Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı Avrasya Ekonomik İşbirliği (AEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgına karşı ortak eylemler konusunda liderler düzeyinde toplandı.
14.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:37
Liderler zirvesinden detaylar Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı
Avrasya Ekonomik İşbirliği (AEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgına karşı ortak eylemler konusunda liderler düzeyinde toplandı.
Kaynak: AA