Avrasya Ekonomik Birliği liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı
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Avrasya Ekonomik Birliği liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı

Liderler zirvesinden detaylar Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı Avrasya Ekonomik İşbirliği (AEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgına karşı ortak eylemler konusunda liderler düzeyinde toplandı.

14.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:37
Avrasya Ekonomik Birliği liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı

Liderler zirvesinden detaylar Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı

Avrasya Ekonomik İşbirliği (AEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgına karşı ortak eylemler konusunda liderler düzeyinde toplandı.

Avrasya Ekonomik Birliği liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı

Kaynak: AA

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