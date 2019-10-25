Avrasya Ekonomik Birliği ile Sırbistan arasında ticaret anlaşması

25.10.2019 22:46

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Sırbistan arasında serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalandı.

Başkent Moskova'da düzenlenen Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kırgizistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Belarus Başbakanı Sergey Rumas ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Toplantı kapsamında, AEB ile Sırbistan arasında serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalanırken, Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın özellikle Rusya, Kazakistan ve Belarus'un, Sırbistan ile ticaretini güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.

Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan'ın oluşturduğu AEB, Vietnam ve Çin'le de serbest ticaret bölge anlaşmaları imzalamıştı.

Kaynak: AA