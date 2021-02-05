Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konseyi toplandı
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Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konseyi toplandı

05.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:18
Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konseyi toplandı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetler Arası Konsey Toplantısı yapıldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetler Arası Konsey Toplantısı yapıldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in ev sahipliğindeki toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yanı sıra birliğin gözlemci üye ülkelerinden Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Moldova Başbakan Vekili Aureli Chocoy (video konferans yoluyla) ve Küba'nın Moskova Büyükelçisi Julio Antonio Garmendia Pena katıldı.

Toplantıda, AEB'nin iç ve dış ticaret politikası, yasal çerçevesinin güçlendirilmesi, gümrük ve tarife düzenlemesi ile dijital alanda projelerin uygulanması konuları ele alındı.

Kazakistan Başbakanı Mamin, bu yıl AEB dönem başkanlığını Kazakistan'ın yürüteceğini belirterek, "Kazakistan, bu dönemde, AEB'nin endüstriyel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmaya, karşılıklı ticaretteki engelleri kaldırmaya, ulaşım ve lojistik merkezlerinin potansiyelini artırmaya, kapsamlı dijitalleşmeye ve dış pazarlara erişim yollarını genişletmeye yönelik çalışmalara ağırlık verecektir." dedi.

Toplantının sonunda, birlik üyesi ülkeler arasında deniz kontrol noktalarında elektronik yönetimin geliştirilmesi, hayvancılık alanında koordinasyon ve analitik desteğin sağlanmasına yönelik belgeler imzalandı.

Konsey'in bir sonraki toplantısının 23 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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