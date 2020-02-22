Avrasya Eğitim Zirvesi sona erdi

22.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:17

DÜNYANIN en büyük yükseköğretim zirvelerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi-EURIE, bugün son buldu. Zirvenin kapanışında konuşan Avrasya Üniversiteler Birliği'nin Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın bakanların ve birçok önemli ismin katılımının yanı sıra 60 ülkeden 200 üniversite ile 2 bin 500'ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanların da katıldığını belirtti.

Doç. Dr. Aydın, zirve sayesinde üniversitelerin de birbiriyle iletişim halinde olduğunu ifade ederek zirve ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversiteler iş birliği çalışmaları yaptı, ortak projelere imza attı. Malezya'dan, Hindistan'dan, İran'dan, Endonezya'dan, Malezya'dan, Brezilya'dan, Avrupa'nın değişik ülkelerinden, Afrika'dan üniversiteler buraya gelerek dünyadaki üniversitelerin bilgi birikimini aynı havuzda toplamanın başarısını yakaladılar burada. Dünyada artık tek başına bir üniversitenin veya coğrafyanın tek başına problemleri çözmesi mümkün olamıyor. Bugün sabah itibariyle öğrendik ki korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 700-bin 800 kişiyi aştı. Virüsü taşıyan insan sayısı 70 bini aştı. Yakın coğrafyamızda bile virüs tehlikesi var. Bütün bu problemleri tek başına bir üniversitenin çözmesi mümkün değil. İşte bu tür iş birlikleri ve bilgi birikimlerini bir araya getirerek ancak deprem, terör, göç gibi dünya problemlerine çözüm üretebiliriz."

YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLER PANELİ DÜZENLENDİZirveye katılan üniversitelerin önemli bilgilerle döneceğini de ifade eden Doç. Dr. Aydın, 'Yükseköğretimde Kadın Liderler Paneli' gerçekleştirildiğini de belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Zeliha Koçak, Sezer Komsuoğlu ve değerli rektörlerin katılımı ile zirve gerçekleşiyor. Dolayısıyla kadınlarımızın hem farklı sektörlerdeki hem de yükseköğretimdeki yerini tekrar vurgulamış olacağız. Zirve kapsamında gerçekleşen 'Imagine Tomorrow' ilkokuldan üniversiteye kadar birçok girişimcinin fikirleri iş dünyası ile buluştu. Yatırımcılar onlara destek oldular. Dolayısıyla her yönü ile Türkiye'nin, coğrafyamızın, çok önemli bir zirvesi haline geldi. İnanıyorum 2020'de çok daha güçlü ve katılımcı bir şekilde hem coğrafyamıza, hem ülkemize hem de insanımıza hizmet etmeye devam edecektir" dedi."KADIN LİDERLİĞİNDEN KOLAYCA VAZGEÇİLMESİNİN BEKLENDİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ"

Zirvenin, 'Yükseköğretimde Kadın Liderliği Paneli'nde ise kadın akademisyenler bir araya geldi. Kadınların iş hayatında ve yönetici olarak aldıkları görevlerin yanı sıra akademisyen olarak varlığının da değerlendirildiği panelde Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise şu sözlere yer verdi: 'Kadın liderliğinden kolayca vazgeçilmesinin beklendiği bir dönemdeyiz. İnsan ve öğrenci odaklı politikalarınızdan asla vazgeçmeyin, ısrarcı olun. Politikalarınızı uygularken mutlaka öğretim üyelerinizle ve öğrencilerinizle birlikte çalışın, politikalarınızın tüm paydaşlarınız tarafından anlaşılmasını sağlayın.?

Kaynak: DHA

- İstanbul