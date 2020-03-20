Avrasya'da Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor
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Avrasya'da Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor

NUR Özbekistan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Moldova, Azerbaycan, Rusya ve Kırgızistan'da, bir taraftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, diğer taraftan virüs ile mücadele kapsamında önlemler artıyor.

20.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:02
Avrasya'da Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor

NUR Özbekistan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Moldova, Azerbaycan, Rusya ve Kırgızistan'da, bir taraftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, diğer taraftan virüs ile mücadele kapsamında önlemler artıyor.

Özbekistan, virüs salgının ülke ekonomisine olumsuz etkisini azaltılmak için 1 milyar dolar sermayeli Krizle Mücadele Fonu kurma kararı aldı.

Ulaştırma Bakanlığı, yolcu taşıma amaçlı uluslararası otobüs, demir yolu ve uçak seferlerinin 40 gün yapılmayacağını açıkladı.

10 yeni vakanın daha tespit edildiği Özbekistan'da toplam vaka sayısı 33'e ulaştı.

Gürcistan'da işletmeler kapatıldı

Gürcistan'da yeni tip Kovid-19 nedeniyle market, benzin istasyonları, posta ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatıldı.

Vatandaşlara "dışarıya çıkmayın" çağrısı yapılırken, başkent Tiflis sokaklarının boşaldığı ve sokağa çıkanların da çoğunun maske kullandığı gözlemlendi.

Kovid-19 nedeniyle yabancıların 18 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanmasıyla, eski Tiflis semtindeki turizm mekanları son bir haftadır boş kaldı.

Tiflis'te halkın en yoğun kullandığı metro, belediye otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Gürcistan'da, eğitime ara verilirken, devlet kurumları ve bankalar internet üzerinden hizmet vermeye başladı.

İlk Kovid-19 vakasının şubat ayının sonunda görüldüğü Gürcistan'da, vaka sayısı 43'e ulaştı.

Kazakistan'da 5 yeni vaka

İlk Kovid-19 vakasının geçen hafta tespit edildiği Kazakistan'da doktorlar, vatandaşlara "evden çıkmayın" çağrısı yaptı.

Doktorlar, "Biz sizin için işteyiz, siz bizim için evde kalın." pankartlarıyla çektirdiği fotoğraf ve videoları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kazakistan'da 5 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle, vaka sayısı 49'a çıktı.

Ukrayna'da vaka sayısı 26'ya ulaştı

Daha önceden Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da vaka sayısı 26'ya çıktı. Dnipro bölgesinde acil durum ilan edildi.

Belarus'ta 57 vaka

Belarus Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 57'ye ulaştığını duyurdu.

Moldova'da vaka sayısı 49'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 rastlanan kişi sayısı 49'a yükseldi. Çarşamba günü ülkede ilk ölüm kaydedilmişti.

Azerbaycan'da eğitime verilen ara uzatıldı

Azerbaycan'da eğitime verilen ara 18 Nisan'a kadar uzatıldı.

Salgına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Azerbaycan'da, Kovid-19'un ekonomik etkilerinin azaltılması için çalışmalar başlatıldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, virüsün ve enerji piyasasındaki dalgalanmaların ülke ekonomisine etkisini azaltmak için devlet bütçesinden Bakanlar Kurulu'na yaklaşık 588 milyon dolar aktarılması yönünde karar aldı.

Bugüne kadar toplam 44 vakanın görüldüğü Azerbaycan'da bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de iyileşmişti.

Rus ordusundan virüsü önleme merkezi

Rus ordusunda Kovid-19'un yayılmasını önleme merkezi kuruldu.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askerlere virüsten korunma eğitimi verildiğini belirterek, orduda virüse rastlanmadığını dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'nın karantinaya alınmasının gündemde olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, kurumun yurt dışı görevlendirmelerini ve ziyaretleri durdurdu.

Dün Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün yaşandığı Rusya'da 199 vaka tedavi altında tutuluyor.

Kırgızistan

Virüsün 3 kişide daha rastlandığı Kırgızistan'da vaka sayısı 6'ya çıktı.

Hükümet vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA

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