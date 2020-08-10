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Avrasya Çarşısı eski günlerini arıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan Avrasya Çarşısında esnaflar, eski günlerinden uzak bazen siftah bile yapmadan dükkanlarını kapatıyor.

Avrasya Çarşısı eski günlerini arıyor
10.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:47

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan Avrasya Çarşısında esnaflar, eski günlerinden uzak bazen siftah bile yapmadan dükkanlarını kapatıyor.

Korona virüsü nedeniyle çarşıya pek gelen gidenin olmadığını belirten esnaflar, çok zor günler geçirdiklerini belirterek bazen günlerce siftah bile yapamadan dükkanlarını kapattıklarını söylüyorlar.

Avrasya Çarşısı esnaflarından Metin Danışmaz, pandemi sürecinden sonra çarşıya pek gelen gidenin olmadığını belirterek "Korona virüsü nedeniyle gelen giden yok. İnsanlar bir yere gitmekten çekiniyor. Pandemi dolayısıyla insanlar kapalı yerlere pek gelmiyor. Dolayısıyla siftah bile yapamadan dükkanımızı kapatıyoruz. Bazen üç günde bir, dört günde bir, beş günde bir bazen siftah yapıyoruz. İşlerimiz tamamen bitik durumda, Çarşı genelde boş kimse yok. İkinci el eşya satıyoruz. Gelen müşterilerim genelde bebek, radyo, saat tercih ediyor. Aldıkları eşyaları genel olarak iş yerlerinde dekor olarak kullanılıyor. Evlerde de dekor olarak kullananlar var. Zaten pek eşyamız kalmadı. Eskisi gibi mal gelmiyor. Giden gelen olmuyor, zaten kapılarda kapalı" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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