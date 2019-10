Avrasya Ambalaj Fuarı'na 42 ülkeden 1.100 firma

21.10.2019 10:42

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuara 42 ülkeden 1.100 firma katılım gösterecek.

Ambalaj tedarikinde Avrupa ve Avrasya'nın merkezi olan Türkiye, sektörün en büyük fuarına hazırlık yapıyor. 25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Fuara, 2019 yılı için ziyaretçi odak ülkeleri olarak belirlenen Cezayir ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra; Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Katar, Kenya, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere 115 ülkeden 9 bini yabancı 60 bin ziyaretçi gelecek. 14 salonda gerçekleşecek olan fuarda 42 ülkeden bin 100 firma ve firma temsilciliği ziyaretçiler ve alıcılarla bir araya gelecek.

ÜRETİLENİN EN AZ YARISI İHRAÇ EDİLMELİ

Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Bu yılın ilk yarısında en fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail ve İtalya'ya ihracat gerçekleştirdik. Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefine kararlı ve emin adımlarla yürüyoruz. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı da bu anlamda önem taşıyor. Fuara 42 ülkeden 1.100 katılımcı gelecek. Ambalaj sektörü olarak Türkiye ekonomisine katkımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Fuar sektörümüze ve ülkemize yeni bir soluk kazandıracaktır." dedi.

Fuarda esnek plastik, sert plastik, cam, metal ambalaj, kağıt, karton, oluklu mukavva, ahşap ambalaj, ambalaj makineleri, etiket, diğer yardımcı ambalaj malzemelerinin yanı sıra; ambalaj baskı teknolojileri, oluklu mukavva-kağıt-karton ambalaj üretim teknolojileri üreten firmalar ile ambalaj tasarımcıları hedef kitleleriyle bir araya gelecek.

GELECEĞIN AMBALAJ TASARIMCILARINA BURS

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen; toplam 152 projenin yarıştığı ve 18 projenin ödüle layık görüldüğü 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'un ödül töreni fuarın açılış gününün akşamında yapılacak. Yarışmanın birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne ise 2 bin TL ödül verilecek. Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler para ödülünün yanında 12 ay karşılıksız burs hakkı kazanacak. Ayrıca projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek.

