Avramovski milli takıma davet edildi
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Avramovski milli takıma davet edildi

16.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:58
Avramovski milli takıma davet edildi

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski, Kuzey Makedonya'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde kadroya dahil edildi.

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski, Kuzey Makedonya'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde kadroya dahil edildi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski Kuzey Makedonya Milli takımına çağrıldı. Ligin 17.haftasında itibari ile Sarı Kırmızılı formayı giymeye başlayan başarılı oyuncu önümüzdeki hafta lige verilecek milli arada ülkesine gidecek. Dünya Kupası Elemelerinde mücadele edecek olan Kuzey Makedonya kadrosunda yer alacak olan Daniel Avramovski ülkesinin milli takım kampına katılacak. - KAYSERİ

Avramovski milli takıma davet edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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