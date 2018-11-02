Avokadoda Kooperatifleşme Önerisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, avokadonun bilinirliğini artırmak için yaptıkları çalışmaya ilişkin, "Avokadoda endüstrileşme yolunda kooperatifleşmemiz gerektiğini belirledik. Bu siteme 5-10 ağacı olan üreticiden, fabrika yöneticisine ve satışı yapan son halka marketçisi de dahil olmalı." dedi.

Durusoy, MÜSİAD konferans salonunda düzenlenen avokadonun geleceği konulu toplantında, avokadoda üretimin artması, tüketim alanlarının genişlemesi ve yeni pazarlarının bulunmasına yönelik beş aylık bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmayı dosya haline getirdiklerini anlatan Durusoy, avokadoda markalaşmak gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki üretimin yüzde 70'ine yakınını gerçekleştiren ilçede avokado üretim alanın her geçen gün arttığını ifade eden Durusoy, şunları kaydetti:

"Avokadonun marka tanınırlığını artırmak gerekiyor. Bunun için de avokadonun bir festivali yapılabilir. Süper Lig takımı Alanyaspor'un formasında avokado resmi konulabilir. THY menüsünde avokado yer alabilir. Ayrıca avokadonun, cips, dondurma, sos ve kozmetik alanında çalışmalar var. Bizler de bu konuda çalışmalar yapabiliriz. Avokadonun endüstriyel bir ürün olarak değerlendirilmesi halinde geliri artacak. Bu anlamda Alanya olarak bizler de neler yapabilirizi düşündük. Beş aylık çalışma gerçekleştirdik. Bu raporda avokadoda endüstrileşme yolunda kooperatifleşmemiz gerektiğini belirledik. Bu siteme 5-10 ağacı olan üreticiden, fabrika yöneticisine ve satışı yapan son halka marketçisi de dahil olmalı. Böylece avokadoda önemli bir gelir elde edilebilecek."

"Üniversite olarak bizlerde bu işe katkı sağlayabiliriz"

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise, ilçede sekiz farklı avokado türünün yetiştirildiğini, üretimi ve tüketimi konusunda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar da, Alanya'da muz üretiminin örtü altına alındığını sıranın avokadoya geldiğini vurguladı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, millileşme ve yerli üretimin ülke ekonomisi için önemli olduğuna dikkat çekti.

Bilimsel çalışmalarla, katma değeri yüksek ürünler üretmeleri gerektiğine değinen Pınarbaşı, "Üniversite olarak bizlerde bu işe katkı sağlayabiliriz. Ürünün taşınması, işlenmesi ve paketlenmesi çok önemli. Bu süreçte katkı yapacağımız düşünüyorum. Uygun sıcaklık paketleme hepsi mühendislikle alakalı. Bizde çok ciddi mühendislik fakülteleri var." diye konuştu.