"Avokado felç riskini azaltıyor"
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"Avokado felç riskini azaltıyor"

SON yıllarda oldukça popüler hale gelen avokado, yağlı olması nedeniyle kalorili bir yiyecek olarak biliniyor.

20.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:11
SON yıllarda oldukça popüler hale gelen avokado, yağlı olması nedeniyle kalorili bir yiyecek olarak biliniyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Canel Önel, bir avokadonun yaklaşık 20-22 gram yağ içerdiğini ancak yaşlanma sürecini yavaşlatmanın yanı sıra pıhtılaşma, kalp krizi ve felç olasılığını azalttığını kaydetti. 

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Dyt. Canel Önel, cilde ve saçlara faydalı olduğunu ifade ederek "Avokado, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı korur. Kabızlığa karşı etkilidir. Yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kan basıncını düzenler, bu da pıhtılaşma, kalp krizi ve felç olasılığını azaltır. Avokado gece uykularını düzenler. Yorgunluk, halsizlik ve kişinin kendini ruhsal anlamda iyi hissetmesini sağlar. Kuru, çatlamış veya hasarlı olan cildi zenginleştirir. Yıpranmış saçları ise besler. Ayrıca karaciğer hasarını azaltır" dedi.

Dyt. Canel Önel, avokadonun yağ ve protein açısından zengin, enerji değeri yüksek bir meyve olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dyt. Önel, avokadonun ayrıca bol miktarda A, E, B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineralleri içinde barındırdığına dikkati çekerek "Birçok kişi, yüksek kalorili içeriğinden dolayı kilo aldırıcı bir besin olduğunu düşünür. Ancak avokado yaklaşık 20-22 gram yağ içerir ve bu yağın üçte ikisi, tekli doymamış olup fruktoz miktarı da düşüktür. En önemlisi de fitosteroller, karotenoidler ve flavonoidler gibi vücut için çok faydalı organik bileşikleri içerirler. Bir avokadonun kalorisi 224 kcal, karbonhidratı 11.94 gr, proteini 2.8 gr, lif değeri ise 9.38 gramdır" dedi.YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATIR, HİPERTANSİYONU DÜZENLERAvokadonun iyi bir hücre koruyucu ve antioksidan olduğuna değinen Dyt. Önel, faydalarını şu şekilde sıraladı: "Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucudur. Hücreleri kansere ve serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koruyan bir antioksidan olan glutatyon içerir. Kabızlığa karşı etkilidir. Sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayan çözünür ve çözünmeyen lifler içerirler. Dahası mideyi ve sindirim sularının uyarılmasını sağlar, böylece besinler en etkili ve hızlı bir şekilde emilir. Toksik maddeleri etkisiz hale getirerek, yaşlılığa yol açan zararlı maddeleri yok eder. Yaşlanma sürecini yavaşlatarak hastalıkları önlemede önemli rol oynar. Potasyum açısından zengin gıdalar arterlerin sertleşmesi olan patojenik kalsifikasyonları azaltabilir. Avokado gibi potasyum açısından zengin besinler kan damarlarındaki gerginliğini azaltarak kan basıncını düzenler, bu da pıhtılaşma, kalp krizi ve felç olasılığını azaltır. Yine yüksek potasyum seviyesi, hipertansiyona karşı mücadelede avokadoyu güçlü bir meyve haline getirir."GERGİNLİĞİ AZALTIR, CİLDİ VE SAÇI BESLERDyt. Önel, avokadonun içerdiği yüksek derecedeki potasyum ile psikolojik değişimleri de önlemeye yardımcı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Homosisteinin fazla salgılanması durumunda uykusuzluk, gerginlik oluşturur. Avokadoda bulunan folik asit homosisteinin fazla salgılanmasını önler. Bu sayede avokado gece uykularını düzenler, yorgunluk, halsizlik ve kişinin kendini ruhsal anlamda iyi hissetmesini sağlar. Avokado, sağlıklı bir cildi korumak için yararlı olan besinlerle doludur. Kuru, çatlamış veya hasarlı olan cildi zenginleştirir. Cildi temel vitaminler ile besleyebildikleri ve ışıltılı hale getirirler. Ayrıca, kuru ve yıpranmış saçların beslenmesinde de kullanılır. Avokado, karaciğer hasarını azaltmaktadır. Karaciğerin sağlığını iyileştirmede yardımcı olan bazı organik bileşiklere sahiptir."GÜN AŞIRI YARIM AVOKADO VÜCUT İÇİN YETERLİHer yiyecekte olduğu gibi avokadoyu da fazla tüketmenin yarar yerine zarar getirebileceğine işaret eden Dyt. Önel, şu tavsiyelerde bulundu: "Gün aşırı yarım avokado tüketilebilir. Avokado yağ oranı yüksek bir meyve olduğu için tüketirken diğer yiyeceklerde kullandığınız yağ oranına dikkat etmek gerekir. Hassas bünyelerde kaşıntı, kızarıklık ve alerjiye yol açabilir. Avokado aslında kolesterolü dengeleyici bir etkiye sahiptir. Fakat aşırı tüketim nedeni ile kolesterol üzerinde tam tersi etki yaratabilir. Karaciğer ile alakalı hastalığı bulunan ve kolesterolü yüksek olan kişiler için de aşırı tüketimi sağlıklı değildir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler aşırı avokado tüketmemelidir. Avokado kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabilir."AVOKADOYLA 4 SAĞLIKLI TARİF MÜMKÜNDyt. Önel, sağlıklı avokado tüketimi için uygulanabilecek tarif önerileri de sundu:

"Baskın bir tadı olmadığı için avokado neredeyse her şeyin yanına yakışmaktadır. Tavuklu, balıklı sandviçlere, peynirli salatalara, kahvaltıda yumurtanın yanında, omlet ve menemene uyum sağlar. Bu meyveyi damak tadımıza göre çeşitli şekillerde tüketmek mümkündür. Soyup limonladıktan sonra salatalarınıza ekleyebilir ya da baharatları ekleyip garnitür olarak sunulabilir. Kahvaltıda kızarmış ekmeğin üstüne sürerek yenilebilir. Soyulmuş ve ezilmiş avokadoyu sarımsaklı yoğurt ile karıştırarak sağlıklı bir öğün elde edebilir. Avokado ayrıca yumurta ile karıştırılarak omlet yapılabilir ya da sotelenerek yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilebilir. Örneğin, bir avokadoyu kabuklarını soyarak, ezin. 2 diş sarımsağı tuzla birlikte havanda dövün. Karışıma avokadoyu da ekleyerek, yarım limon suyunu ilave edin. Karışımı iyice karıştırın. Bu karışıma isteğe göre bir miktar karabiber, zerdeçal, soğan ve ceviz de eklenebilir. Eğer smoothie olarak tüketmek isterseniz yarım veya tam avokadoyu, 1 tatlı kaşığı chia tohumunu, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini 1 bardak sütle blender yardımıyla karıştırın. Koyu olursa su ilave edin. Kahvaltıda tüketmek içinde yarım veya 2 avokadoyu bölüp, çekirdeğini çıkartın. Daha sonra tepsiye koyup içerisine 1 veya 2 yumurtayı kırıp tuz ve karabiber ile lezzetlendirip 220 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzerine taze soğan ve kırmızıbiber ekleyip servis edilir. Şayet salata olarak tüketilecekse bekletilmiş bir avokado, göbek salata ya da marul, kabuğu soyulmuş ince dilimlenmiş domates, 1 veya 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, tercihen kırmızıbiber, sumak ve limonla karıştırabilirsiniz."


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Kaynak: DHA

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