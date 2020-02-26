Avokado çalmak isterken cep telefonunu düşüren şüpheli yakalandı
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Avokado çalmak isterken cep telefonunu düşüren şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık için girdikleri bahçeden çuvala doldurdukları 272 adet avokadoyu alamadan kaçan 2 şüpheli, olay yerinde düşürdükleri cep telefonu sayesinde jandarma tarafından yakalandı.

26.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:27
Avokado çalmak isterken cep telefonunu düşüren şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde hırsızlık için girdikleri bahçeden çuvala doldurdukları 272 adet avokadoyu alamadan kaçan 2 şüpheli, olay yerinde düşürdükleri cep telefonu sayesinde tarafından yakalandı.


Olay, gece saatlerinde Kestel Mahallesi'ndeki Berin K.'ye ait bahçede meydana geldi. Sesler duyması üzerine bahçeye gelen Berin K.'yi karşılarında gören 2 kişi, ağaçlardan toplayarak çuvallara doldurdukları 272 adet avokadoyu almadan hızla kaçtı. Berin K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları incelemelerde bahçede cep telefonu buldu. Telefonun M.A.'ya (37) ait olduğunu tespit eden jandarma, şüpheliyi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürerken, diğer şüpheli M.K.'nın (29) yakalanması için de çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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