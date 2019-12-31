Avni Erboy'un yeni kitabı yayınlandı…

31.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:14

Daha önce Kimse Duymasın isimli kitabı yayınlanan Avni Erboy'un, Emre Matbaasında (ESY Basım Yayın Amb. Ltd. Şti) basılan yeni kitabına Türkiye'nin önde gelen duayen gazetecilerinden Dünya Fair Play Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Fair Play Başkan Yardımcısı, Türkiye Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Gazeteci Yazar, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Okan Yüksel ve TMOK Üyesi, Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı, Gazeteci Teoman Güray ön söz yazdı.

Kapak Tasarımlarını Yiğit Erboy, düzeltmeleri Burçak Erboy ile Bilgin Çetiner'in, dizgi, tasarım ve baskıya hazırlığının Erboy Yayıncılık tarafından yapılan Fair Play Kervanı isimli kitapta, yazarın son dönemde yazdığı makaleler yer alıyor.

Kaynak: Bültenler