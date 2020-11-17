Avmler kapatılacak mı? Sinemalar kapatılacak mı? Alışveriş merkezleri hangi saatlerde açık olacak?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla sebebiyle bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Peki, Avmler kapatılacak mı? Alışveriş merkezleri hangi saatlerde açık olacak? Yeni koronavirüs önlemleri neler?

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

AVMLER KAPATILACAK MI?

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlar sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.