Avmler kapatılacak mı? Sinemalar kapatılacak mı? Alışveriş merkezleri hangi saatlerde açık olacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avmler kapatılacak mı? Sinemalar kapatılacak mı? Alışveriş merkezleri hangi saatlerde açık olacak?

17.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:47
Avmler kapatılacak mı? Sinemalar kapatılacak mı? Alışveriş merkezleri hangi saatlerde açık olacak?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla sebebiyle bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Peki, Avmler kapatılacak mı? Alışveriş merkezleri hangi saatlerde açık olacak? Yeni koronavirüs önlemleri neler?

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

AVMLER KAPATILACAK MI?

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlar sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

İlgili Haberler

Son Dakika: Yeni salgın tedbirleri alınacak mı? AVM'ler kapatılacak mı?
Son Dakika: Yeni salgın tedbirleri alınacak mı? AVM'ler kapatılacak mı?
İSMEK kapandı mı? İBB spor salonları kapandı mı? İBB kültür merkezleri ve tiyatro salonları kapatıldı mı?
İSMEK kapandı mı? İBB spor salonları kapandı mı? İBB kültür merkezleri ve tiyatro salonları kapatıldı mı?
Köprü trafiği kapalı mı? Köprü trafiği geçici olarak kapatıldı mı?
Köprü trafiği kapalı mı? Köprü trafiği geçici olarak kapatıldı mı?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Berk Oktay Şafak Sezer İrem Derici
Spor Ozan Kabak Arda Turan Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin
Daha Fazla Bakan Kasım Bursa Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avmler kapatılacak mı? Sinemalar kapatılacak mı? Alışveriş merkezleri hangi saatlerde açık olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 20:47:20. #1.14#
title