AVMler kaçta açılıyor? AVM açılış ve kapanış saatleri

AVMler kaçta açılıyor? sorusu merak ediliyor. Alışveriş Merkezleri (AVM) kaçta açılıyor ve cumartesi günü açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında cumartesi günü kapalı tutulan AVM'ler, yasağın kaldırılmasıyla birlikte yeniden açılıp açılmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, AVM kaçta açılıyor? AVM'ler cumartesi günü açık mı? AVM açılış saatleri.

AVM'ler cumartesi günü açık mı sorusu Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tedbirler içerisinde yer alan AVM'ler için gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, açık olacağı saatler de değişkenlik gösterdi. Peki, AVMler kaçta açılıyor? AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AVMLER KAÇTA AÇILIYOR?

AVM çalışma saatlerinde değişiklik olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasında açık oluyor.

AVM'DE HES KODU ZORUNLULUĞU

Alışveriş Merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu devam ediyor. AVM'ye giriş yapmak isteyenler güvenlik kısmında HES kodu taraması yaptırarak riskli olmadığı takdirde içeriye girebiliyor.

AVM'LER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapalı tutulan AVM'lerin, yasağın kaldırılmasıyla birlikte cumartesi günleri yeniden açılması bekleniyor. Yüksek risk ve çok yüksek risk grubundaki illerde sadece cumartesi günü açık olması beklenen AVM'lerin diğer illerde ise cumartesi ve pazar günü açık olması bekleniyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.