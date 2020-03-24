AVM yönetimlerinden Kovid-19 tedbirleri: "Kira alınmayacak"
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Koronavirüs, Ankara, Güncel

AVM yönetimlerinden Kovid-19 tedbirleri: "Kira alınmayacak"

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ankara'da bulunan iki AVM, kapalı olan mağazalardan kira ve ortak alan bedeli almayacağını açıkladı.

24.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:42
AVM yönetimlerinden Kovid-19 tedbirleri:

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ankara'da bulunan iki AVM, kapalı olan mağazalardan kira ve ortak alan bedeli almayacağını açıkladı.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan iki Alışveriş Merkezi (AVM) kapatma kararı aldı. Bu süre içinde yaşanacak ekonomik sıkıntıları da gidermek adına AVM yönetimi, kapalı olan mağazalardan belirli bir süre kira almayacaklarını açıkladı.

Konuya ilişkin Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açıklamasında, "Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak; tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü Kovid-19'a karşı alınan tedbirler sonucunda, 20.03.2020 tarihi itibariyle zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan mağazalarımız haricindeki tüm markalarımızın faaliyetlerini yeni bir karara kadar durdurmaları neticesinde bizler de Alışveriş Merkezimizi kapatma kararı almıştık. Bu süreçte, Hükümetimizin açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin bu dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Panora AVM olarak Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünleri güç birliği ile aşacağımıza olan inancımızla dayanışmamızı güçlendirmek ve markalarımıza katkı sağlamak amacıyla 15 Mart -30 Nisan 2020 tarihleri arasında, kapalı olan mağazalarımızdan kira ve ortak alan bedeli almamayı kararlaştırdık. Bu süreci tüm milletimizle beraber aşacağımıza inanıyor, hepimiz için sağlık dolu günlerin gelmesini temenni ediyoruz" denildi.

"Armada'dan kiracılarına destek"

Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nin açıklamasında ise, "Hükümetin açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin bu dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Armada Alışveriş Merkezi olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede bugünleri birlikte güç birliği ile aşacağımıza inandığımızdan Mart ayının yarısı ve Nisan aylarında tüm kiracılarımızdan kira almayacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bir ricamız da misafirlerimizden, 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkma 'EVDE KAL'. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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