AVM yöneticiliğini bırakıp köyünde sürü sahibi olan girişimci peynir üretiyor

EYÜP, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ailesiyle uzun yıllar ticaret yapan, bazı alışveriş merkezlerinde (AVM) üst düzey yönetici olarak çalışan 35 yaşındaki Eyüp Soydemir'in, 5 yıl önce memleketi Bilecik'te başladığı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ürettiği keçi peyniri ilgi görüyor.

Gölpazarı ilçesi Çukurören köyünde devletten aldığı hibe desteğiyle 1,5 milyon lira yatırım yapan Soydemir 150 koyuna sahip oldu.

Daha sonra bölgenin koşullarının daha elverişli olması nedeniyle 2 yıl önce keçi yetiştiriciliğine geçen Soydemir, zamanla hayvan sayısını 600'e çıkardı.

Keçiden elde ettiği sütle sezonda 2 tondan fazla peynir üreterek satan Soydemir, zaman zaman talebi karşılamakta zorluk yaşıyor. Her gün keçilerini otlatmak için doğada olan Soydemir, ailesiyle hayvanlarına baktığı besihanenin yanına yaptığı evde yaşamını sürdürüyor.

Eyüp Soydemir, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığı dönemde küçük yaşlardan itibaren hem okuyup hem ticaretle uğraştığını, eğitim sonrası ticarete atıldığını söyledi.

Uzun süre ticaret yaptıktan sonra AVM'lerde yönetici olarak çalıştığını belirten Soydemir, büyükşehrin kalabalığından sıkıldığı için memleketine göç ettiğini anlattı.

İki çocuğundan birinin İstanbul'da, diğerinin ise Bilecik'te doğduğunu aktaran Soydemir şöyle devam etti:

"İstanbul'da çocuğum doğduğunda sabah işe gidiyorum çocuk uyuyor, akşam eve geliyorum uyuyor. Çocuğumun yüzünü göremiyordum. İstanbul'un havasından dolayı ne kadar iyi bakarsanız bakın 2 ayda bir illa ki hastanenin kapısını çalıyorsunuz. 5 yıldır buradayım. Burada bir oğlum oldu, 1 yaşına giriyor. Daha hastanenin kapısını çalmadık. Sabah kalkıyorum, kahvaltıyı onlarla yapıyorum. Kızım benimle hayvan otlatmaya geliyor. 24 saat ailemle iç içeyim."

Hareketli yaşamı sayesinde 23 kilo zayıfladı

Hayvanlarını her gün arazide otlattıklarını bildiren Soydemir, keçi yetiştirmenin maliyetinin çok düşük olduğunu vurguladı.

Bu sayede hem oğlak sattıklarını hem de sütünü sağıp peynir yaptıklarını dile getiren Soydemir, "Bu sezon 2 tondan fazla peynir sattım. Ürettiğim peyniri eşe dosta veriyorum, herhangi bir firmaya ya da zincir markete de satmıyorum. Ona rağmen peynir yetiştiremiyorum." dedi.

Soydemir, sürüsündeki keçi sayısını artırmak istediğini ifade etti.

Peynire yoğun talep olduğuna dikkati çeken Soydemir, "Bölgede normalde büyük çapta hayvancılık yapan olmadığı için oğlakları yetiştirdiğimde satışlarında da problem yaşamıyoruz. Hayvancılık çok bereketli, etinden sütünden her şeyinden faydalanıyoruz." diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşmanın kendi sağlığına da olumlu etkisinin olduğunu anlatan Soydemir, Bilecik'te 5 yıllık süreçte 23 kilo vererek 80 kiloya düştüğünü belirtti.

Günde 25 bin adım

İstanbul'da spor salonunda zayıflamaya çalıştığını aktaran Soydemir, "Şu an benim yediğimi başkası yese 100 kilonun üzerine çıkmamasının ihtimali yok. Benim burada her gün ortalama 25 bin adımım rahat var. Sağlıklı yaşam insanın kendini doğaya bırakmasıyla oluyor." dedi.

Eyüp Soydemir, Bilecik'te besihane kurduğunda evinin bulunmadığını ancak bu süreçte 2 ev yaptığını, birinde annesi ve babasının yaşadığını sözlerine ekledi.