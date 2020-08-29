AVM yeni dezenfeksiyon ürününü kullanmaya başladı
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AVM yeni dezenfeksiyon ürününü kullanmaya başladı

AVM yeni dezenfeksiyon ürününü kullanmaya başladıİSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgınıyla birlikte dezenfektan, kolonya gibi etkili temizlik sağlayan ürünler hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.

29.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:31

AVM yeni dezenfeksiyon ürününü kullanmaya başladı

İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgınıyla birlikte dezenfektan, kolonya gibi etkili temizlik sağlayan ürünler hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Normalleşme süreciyle sosyal hayata dönen insanların tedirginliğini ortadan kaldırmak için hızlı etki gösteren ve geniş alanları kolayca temizleyen yeni dezenfeksiyon ürünü geliştirildi. 1 saatte 2 bin 100 metrekarelik alanı dezenfekte ettiği belirtilen ürün, İstanbul'da bir AVM'de kullanılmaya başlandı.

Global iş yeri deneyimi ve tesis yönetimi şirketi İSS tarafından piyasaya sürülen yeni dezenfeksiyon temizlik ürünü Pure Space, İsfanbul AVM'de kullanılmaya başlandı. Ürün, binlerce insanın her gün ziyaret ettiği AVM, hastane, fabrika gibi geniş alanların dezenfekte edilmesi hedefiyle geliştirildi.

VİRÜSÜN YAYILMA HIZINI DÜŞÜRÜYOR

Enfeksiyonu azaltmak için tasarlanan ürün yüksek temas yüzeylerine öncelik veriyor. Yalnızca canlı hücrelerin içinde bulunan ATP'yi ölçen teknolojisi sayesinde sonucu kullanıcıya görünür hale getiriyor. Temizlik ürünü, yüksek temaslı yüzeylerde virüsün yayılma hızını azaltıyor, etkili hijyen sağlıyor.

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİZ KULLANIYORUZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan İsfanbul AVM Pazarlama Müdür Yardımcısı Selda Ünal, 'Pandemi döneminde alınan hijyen kurallarına titizlikle uyduk hem yeni renove ettiğimiz yemek bölümümüzde hem de alışveriş yapılan alanlarda dezenfeksiyon işlemlerine özel gösterdik. Bugünden itibaren Pure Space adı verilen ürünü Türkiye'de ilk kez kullanmaya başlıyoruz. Son teknolojik ürünle hem yüzeyleri sık ve hızlı dezenfekte etme şansı yakalıyoruz hem de ölçümlenebilir temizlik işlemi sağlıyoruz' dedi.

AYNI ANDA FARKLI ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Müşterilerine ve AVM'de çalışan ekip arkadaşlarına daha güvenli alışveriş ile çalışma ortamı sunmak istediklerini aktaran Ünal, 'Geliştirilen cihaz aynı anda farklı noktaları dezenfekte ediyor. İnsan gücüne göre çok daha hızlı ve sık dezenfekte işlemi yapmamızı sağlıyor. Bu temizlik işlemini yarım saatte bir yapıyoruz. Sadece yemek katında değil sık temas edilen ortak alanlardaki yüzeyleri aynı yöntemle temizleyeceğiz' diye konuştu.

'İNSANLARIN İÇİ RAHAT OLSUN'

Hem iş gücünden tasarruf edildiğini hem de iki aşamalı temizlik işleminden sonra yüzeylerin mikrobiyal seviyesinin düşürüldüğünü söyleyen İSS Mükemmellik Merkezi'nden Uzman Ertan Sadi ise, 'Aynı anda farklı alanların temizliğini gerçekleştiriyoruz. İnsanların göremeyeceği yüzeyler de püskürtme yöntemiyle dezenfekte ediliyor. Pandemi sonrası normalleşme sürecinde insanlar iş yerlerine, kamusal ve ortak alanlara dönüşte tedirgin oldu. Ürünü bu amaçla geliştirdik, insanların içi rahat olsun. Onlara daha hijyenik ortam sağlamayı hedefledik. Binici otomatlara takılan bir sistem şu anda 3 adet makinede bulunuyor. Operatör kullanıyor, 5 adet sprey ünitesi var. Hem temizlik hem de dezenfeksiyon işlemini aynı anda yapıyor' ifadelerini kullandı.

MANTAR, KÜF, BAKTERİ VE VİRÜSLERE KARŞI 30 SANİYEDE ETKİ EDİYOR

Diversey Satış Direktörü Fevzi Paçal da yer yıkama makinelerine dezenfeksiyon cihazını entegre ettiklerini anlatarak şöyle konuştu:

'Bütün dezenfeksiyon işlemi makinenin arkasında gerçekleşiyor. 1 saatte 2 bin 100 metrekarelik bir alanın dezenfeksiyonunu yapabiliyor. Geniş alanların temizlik ve dezenfeksiyon işlemi aynı anda yapılıyor. Şu anda iki işlemi aynı anda yapan sadece bu makine var diyebiliriz. Makinenin üzerinde yere 3 sağa 2 adet olmak üzere 5 spreyleme ünitesi mevcut. Attığı partiküllerin mikron boyutu 60 ile 70 mikron arasında değişiyor. Çünkü, tanecik büyüklüğü havada uzun süre asılı kalmadan direk dezenfekte etmek istediğiniz yüzeye iniyor. AFP teknolojisiyle konstrasyonuna bağlı olarak 1 dakika ile 30 saniye gibi çok kısa bir sürede geniş spektrumlu mantar, küf, bakteri ve virüslere karşı etkili bir kimyasal. Cihazda oksi 1 ürünü kullanıyor. Ürün, hastane, AVM, fabrika, depo ve otel lobileri gibi insan trafiğinin çok olduğu yerlerde, zemin, dikey ve yatay yüzeylerin temizliği ile dezenfekte edilmesinde kullanılıyor.'

AVM yeni dezenfeksiyon ürününü kullanmaya başladı

Kaynak: DHA

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