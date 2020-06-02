AVM'ye silahlı saldırının faili aynı isim çıktı
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AVM'ye silahlı saldırının faili aynı isim çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine geçtiğimiz mayıs ayında pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

AVM'ye silahlı saldırının faili aynı isim çıktı
02.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:22

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine geçtiğimiz mayıs ayında pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırgan şahsın geçtiğimiz Mart ayında da aynı AVM'ye pompalı tüfekle baskın yapan 17 yaşındaki çocuk olduğu ortaya çıktı.

Olay, 11 Mayıs sabahı saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli olan bir şahıs alışveriş merkezinin tavanına elindeki pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtıktan sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayın ardından inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın 17 yaşındaki A.Ö. olduğu tespit edildi.

Mart ayında pompalı tüfekle basmıştı

Olayı gerçekleştiren şahsın A.Ö. (17) olduğunun tespit edilmesinin ardından, aynı kişinin 12 Mart günü aynı alışveriş merkezinde pompalı tüfekle baskın yapan şahıs olduğu ortaya çıktı. Elinde pompalı tüfekle alışveriş merkezine girerek ateş açan şahsı, olay yerine gelen Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal ikna ederek teslim olmasını sağlamıştı. Mart ayında gerçekleştirilen saldırının ardından A.Ö. ev hapsine alınmıştı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Öte yandan, gerçekleşen ikinci saldırıyı da aynı şahsın yaptığının tespit edilmesinin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. A.Ö.'yü yakalamak işin teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, şüpheli şahsı suç aletiyle birlikte yakaladı. A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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