AVM'ye iki kez silahlı saldırı düzenleyen genç yakalandı İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir AVM'ye geçtiğimiz Mayıs ayında pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüpheli A.Ö. (17) yakalandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir AVM'ye geçtiğimiz Mayıs ayında pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüpheli A.Ö. (17) yakalandı. Saldırganın, aynı AVM'ye Mart ayında da pompalı tüfekle saldırı düzenlediği olduğu ortaya çıktı.

Olay, 11 Mayıs tarihinde saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan saldırgan, alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle tavana ardı ardına ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

AYNI KİŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin sürdürdüğü geniş çaplı soruşturmanın ardından, saldırganın, geçen Mart ayında da elinde pompalı tüfekle alışveriş merkezine girip ateş açan, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek teslim olan A.Ö.'nün olduğu öğrenildi. Aynı AVM'ye iki kez saldırıda bulunan A.Ö., polis ekiplerinin çalışması ile dün akşam saatlerinde suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Kaynak: DHA