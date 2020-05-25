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AVM yatırımcılarından normalleşme sürecinde kiracılarına destek geldi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu, normalleşme takviminin devam eden aşamalarında, iş ortakları olarak gördükleri kiracılarına en üst seviyede destek vermek için kararlı olduklarını duyurdu.

AVM yatırımcılarından normalleşme sürecinde kiracılarına destek geldi
25.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:27

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu, normalleşme takviminin devam eden aşamalarında, iş ortakları olarak gördükleri kiracılarına en üst seviyede destek vermek için kararlı olduklarını duyurdu.

AYD Yönetim Kurulu imzası ile yapılan yazılı açıklamada yeni dönemde AVM'lerin paydaşlarıyla ilişkilerinde kısa vadede öngörülen uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Normalleşme takviminin ikinci ve üçüncü aşamalarının uygulamaya geçirileceği hatırlatılan açıklamada, pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için el ele verilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kamu sağlığı açısından alınan tedbirlere ilaveten sürecin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla normalleşme takviminde, iş ortakları olarak gördükleri kiracılarına en üst seviyede destek vermek için kararlı olduklarını bildirdi.

Pek çok AYD üyesinin bu çerçevedeki tavsiye kararları doğrultusunda kirasız döneme ilaveten yüzde 65'lere varan dönemsel kira indirimlerini içeren destek paketlerini kiracıları ile paylaştıkları iletilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz ki, her bir üyemiz tarafından şartlarının elverdiği ölçüde, her bir kiracısının özelinde, en uygun destek paketinin oluşturulması için mümkün olan tüm imkanların seferber edilmesini elzem görüyoruz. Tüm üyelerimiz kendi koşullarını sonuna kadar zorlayarak kiracılarına verecekleri destekleri en üst seviyeye taşımak için samimi bir gayret içerisindedir. Bu samimi yaklaşım iyi günde de kötü günde de ortak kaderi paylaşan iş ortaklığı anlayışının ve basiretli tacir olmanın gereğidir.

Normalleşme takviminde, iş ortaklarımız olarak gördüğümüz kiracılarımız ile karşılıklı fedakarlıklar konusunda bundan evvel olduğu bundan sonra da diyalog içerisinde olmayı önemsiyoruz. Nitekim bu zamana dek bu girişimler neticesinde kiracılara ciddi destekler sağlanmış olup bundan sonraki süreçte de aynı iyi niyet ortamının devam etmesini her iki tarafa da öneriyoruz."

"1 Haziran'da güçlü bir şekilde ekonominin çarklarını çevirmeye hız vereceğiz"

Açıklamada, sosyal ve ekonomik hayatta dayanışmayı hakim kılarak el ele verilmesi, işlerin nasıl büyütüleceği, istihdamın nasıl artırılacağı, müşteriye daha iyi hizmet için neler yapılması gerektiği gibi konulara odaklanılması gereken günlerden geçildiğine işaret edildi.

AYD'nin 1 Haziran'da güçlü bir şekilde ekonominin çarklarını çevirmeye hız vereceklerini duyurduğu açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülke ekonomisi ve özellikle Türk organize perakendecilik sektörü için hayati öneme sahip AVM'lerin bünyesinde yer alan 58 milyar dolarlık yatırım değerine sahip olan ve 520 bin kişiye istihdam sağlayan ekosistemi korumak için gerekli her türlü adımı atacağız. Bu adımlar kapsamında ekosistemimize zarar verecek şekilde basında AVM'lere gidilmemesi yönünde mesnetsiz ifadelerin bir karşılığının olmadığı da yapılan denetimlerde ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle 1 Haziran itibarıyla tüm AVM'lerin tam kadro ve tüm markaları ile açılarak ekonomiye katkı sağlama amacına destek olmasını önermekteyiz. Bu çerçevede Ramazan ayında olmamız nedeniyle önerilen esnek çalışma saati uygulamasının da her AVM özelinde tekrar değerlendirilmesini, çalışma saatinde, şartların gerektirmesi halinde, kalıcı olmamak kaydıyla her iki taraf menfaatine en uygun saatin belirlenmesi hususunda da tarafların iş birliği içerisinde olmasını tavsiye ediyoruz."

AYD açıklamasında, 1 Haziran 2020 tarihinde mağazalarını açacak kiracılara bu süreçte tüm imkanları en üst seviyede zorlayarak her türlü desteğin sağlanması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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