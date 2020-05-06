AVM ve Züccaciyeciler 11 Mayıs'ı bekliyor

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde yeni kararlar alındı. Virüs salgınının yavaşlatılması ve kontrol altına alınması sonrasında, alınan tedbirlerde yumuşamaya gidildi.

11 Mayıs ve 1 Haziran'da AVM'lerin ve züccaciye dükkanlarının kademeli olarak açılması planlanıyor.

Kademeli olarak sektördeki normalleşme sürecine geçişi değerlendiren Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin ''AVM'lerin 11 Mayıs'ta kademeli olarak tekrar açılması tek taraflı bir karar olarak değerlendirilebilir. Mağazaların açılması tedarik ve ödeme zincirinde bir beklenti yaratacak. Alışveriş oranının düşük olma ihtimalinin çok ciddi olmasından dolayı AVM yönetimi, kiracıları ve mağaza ürün tedarikçileri arasındaki zincirde geri dönülemeyecek yaralar oluşturma ihtimali çok yüksek olabilir. Bu konu sadece AVM yönetimleri perspektifinden değerlendirilmemeli. AVM'ler açıldığında çalışan ve ziyaretçi hijyeni nasıl sağlanacak, ne sıklıkta ve hangi kuruluşlar tarafından denetlenecek, herşey den önce hep beraber verilen sosyal mesafe ve evde kal mücadelesi göz ardı edilmemeli ve salgında ikinci dalgayı yaşamamalıyız '' dedi.

Yasakların kademeli olarak kaldırılmasıyla daha hızlı toparlanması beklenen cadde mağazalarının AVM'lere göre eski cirolarına daha çabuk kavuşacağı tahmin ediliyor.

Ziyaretçi Oranında Yüzde 50 Düşüş Bekleniyor

İlerleyen aylarla ilgili öngörülerini aktaran Şahin '' ABD' de yapılan bir araştırmaya göre ziyaretçi oranında en az yüzde 50 düşüş bekleniyor. Ülkemizde de yaz aylarının sonuna kadar benzer bir öngörümüz var. Yaraların sarılması alışverişin salgın öncesine hızlı bir şekilde dönmesini beklemek çok optimist bir yaklaşım olur. Bizim gerçekçi beklentimiz eylül ayı itibariyle normalleşmedir. Ciro üzerinden pay alınması, ortak ve genel giderlerin adaletli bir şekilde paylaşılması ve istihdam edilen AVM çalışanlarının da tekrar işlerine dönebilmesi, kiraların belirli bir süre ertelenmesi veya yüzde 30-40 oranında kısmi kira alınması gibi seçenekler imkanlar doğrultusunda değerlendirilmelidir. Unutmayalım ki ev ve mutfak eşyaları satan züccaciye mağazalarımız bizler için çok önemli olan çeyiz sezonu, anneler günü satışları ve hediyeleşme kapsamındaki çok ciddi bir alışveriş sürecini salgına denk gelmesinden dolayı yara alarak geçirmek zorunda kalmıştır '' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler