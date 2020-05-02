“AVM ve güvenlik şirketleri sağlık kurallarını uyum için deneme yapıyor”
02.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:56
Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Bilim Kurulunun güvenlik personelinin çalışmasına yönelik önerileri, AVM ve diğer alış-veriş birimlerinin açılması sonrası çalışma yöntemlerinin yeni şartlara uyum sağlaması gerektiğini ve bunun da ilave maliyet oluşturacağını belirtti.
Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Bilim Kurulunun güvenlik personelinin çalışmasına yönelik önerileri, AVM ve diğer alış-veriş birimlerinin açılması sonrası çalışma yöntemlerinin yeni şartlara uyum sağlaması gerektiğini ve bunun da ilave maliyet oluşturacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com