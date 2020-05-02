“AVM ve güvenlik şirketleri sağlık kurallarını uyum için deneme yapıyor”

Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Bilim Kurulunun güvenlik personelinin çalışmasına yönelik önerileri, AVM ve diğer alış-veriş birimlerinin açılması sonrası çalışma yöntemlerinin yeni şartlara uyum sağlaması gerektiğini ve bunun da ilave maliyet oluşturacağını belirtti.