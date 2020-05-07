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AVM tesisatlarında alınması gereken önlemler

AVM tesisatlarında alınması gereken önlemler
07.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:42

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağını belirterek, "Bakım ve kontrollerin teknik standartlara uygun olarak yapılmaması virüsün yayılmasına neden olacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağını belirterek, "Bakım ve kontrollerin teknik standartlara uygun olarak yapılmaması virüsün yayılmasına neden olacaktır." ifadesini kullandı.

Yener, yaptığı yazılı açıklamada, AVM'lerde gerekli tadilatların yapılıp ilgili sistemlerin "yüzde 100" taze havayla çalışır hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Klima santrallerinin AVM'ler açılmadan en az iki saat önce veya mahalin ihtiyacı olan hava debisini iki defa sirküle ettirecek şekilde çalıştırılması gerektiğini aktaran Yener, şunları kaydetti:

"Tuvaletlerin egzoz fanlarının 24 saat çalıştırılması ve kapılarının açık bırakılmamasına dikkat edilmeli, varsa yer süzgeçlerinin susuz kalmaması sağlanmalı, lavabo, klozet armatürleri sensörlü değilse değiştirilmeli, havalı el kurulama cihazları sökülerek kullan-at kağıt peçete kullanımına geçilmeli ve deterjan ihtiyacı sürekli olarak karşılanmalı."

Yener, mutlaka yapılması gereken işlemlerin, klima sistemlerini tasarlayan, uygulayan, işletenlerin mesleki ve vicdani sorumluluklarına bırakılmasının yeterli olmayacağına işaret ederek, "Bakım ve kontrollerin teknik standartlara uygun olarak yapılmaması virüsün yayılmasına neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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