AVM terasında tarım deneyimi

Kendi meyve ve sebzesini yetiştirmek isteyenler, Akmerkez Üçgen Teras'ta tarım deneyimi yaşayabilecek. 'Terasta Tarım' alanı çarşamba ve cumartesi günleri tüm gönüllülerin ziyaretine açık olacak.

Akmerkez, Ek Biç Ye İç iş birliği ile gerçekleştirdiği 'Terasta Tarım' projesiyle 2017'den bu yana misafirlerine kendi meyve ve sebzesini yetiştirmeye dair teknik bilgilerini paylaşma ve deneyimleme fırsatı sunduğunu açıkladı. Projeyle, isteyen herkes 750 metrekarelik teras alanında doğayla buluşarak kendi meyve ve sebzesini üretmeyi öğreniyor. Fide ekimi, kompost hazırlama, bostan düzenleme, tohum ayıklama ve bahçe bakımı ve daha birçok teknik bilginin paylaşıldığı program, çarşamba ve cumartesi günleri 13.00 – 15.00 saatleri arasında tüm gönüllü misafirlerin ziyaretine açık.

SEBZE VE MEYVE HASADINI KATILIMCILAR YAPIYORDoğal ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmayı ve yetiştirmeyi mümkün kılan proje ile katılımcılar kentsel tarımın püf noktalarını da öğreniyor. Proje ile yıl içinde yetiştirilen 150'den fazla çeşit ve yaklaşık 220 kilogram sebze, meyve ve bitkinin hasadı misafirlerin katılımıyla gerçekleşiyor.Daha sürdürülebilir bir dünya için proje kapsamında, yağmur suları depolanarak arazinin bir kısmını bu su sayesinde sulanıyor. Aynı zamanda serada kışın da üretime devam ediliyor. Burada tohum topları, kompost yapım atölyesi ve kendini sulayan saksı ile böcek oteli yapım atölyesi gibi birçok etkinlikle misafirlere doğayı sürdürülebilir şekilde işlemesi öğretiliyor.

Şehrin ortasında ilaçsız, doğal ve sürdürülebilir tarım ilkelerine uygun üretimin yapıldığı Üçgen Teras'ta toprağa dokunarak doğanın rahatlatıcı etkisini hissetmek isteyenlerin 'info@ekbicyeic.com' adresine mail atması gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı