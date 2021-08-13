AVM Perakende Ciro Endeksi yüzde 101,3 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 101,3 artarak, 457 puana yükseldi.

AVM Perakende Ciro Endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 101,3 artarak, 457 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin haziran ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Haziran 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 101,3 artarak 457 puana yükseldi.

Haziran 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay olan Mayıs 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 144,4 artarak 457 puana çıktı.

Böylelikle, Haziran 2021 döneminde AVM'lerde son dört yılın metrekare verimlilik endeksi rekoru kırıldı. Türkiye genelinde, metrekare verimlilik endeksi, Haziran 2020'de 227 puan, Haziran 2019'da 347 puan, Haziran 2018'de 291 puan olmuştu.

AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında da geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 106,8 artış göstererek, 2021 ikinci çeyrek döneminde 306 puan olarak gerçekleşti.

İstanbul'daki AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar 2 bin 187 TL oldu

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Haziran 2021'de İstanbul'da 2 bin 187 TL, Anadolu'da 1.444 TL oldu. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2021'de 1.741 TL olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolarda ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 107,3'lük bir artış yaşandı. 2021 yılı ikinci çeyrekte metrekare verimliliği 1.167 TL oldu.

Geçen yılın haziran ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 177,7, giyim kategorisinde yüzde 125,2, ayakkabı kategorisinde 119,2, diğer kategorisinde yüzde 94,2, hipermarket kategorisinde yüzde 64,9 ve teknoloji kategorisinde yüzde 29,1'lik bir artış yaşandığı görüldü.

Haziran 2021 dönemi, Mayıs 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında da yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 199, giyim kategorisinde yüzde 169,1, ayakkabı kategorisinde 148,7, diğer kategorisinde yüzde 135,1, teknoloji kategorisinde yüzde 108,2 ve hipermarket kategorisinde yüzde 44,5'lik bir artış yaşandı.

Ziyaret sayısı endeksinde artış

Haziran 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 41,9'luk bir artış olduğu gözlemlendi.

Haziran 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 154,2 bir artış oldu.

Ziyaret sayısı endeksinde ikinci çeyrek bazında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 95,5'lik bir artış görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt