AVM perakende ciro endeksi arttı
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İstanbul, Güncel

AVM perakende ciro endeksi arttı

AVM ciro endeksi Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27,3 oranında artış kaydederek 340 puana ulaştı.

11.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:10
AVM perakende ciro endeksi arttı

AVM ciro endeksi Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27,3 oranında artış kaydederek 340 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM perakende ciro endeksinin ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27,3 oranında artış kaydederek 340 puana ulaştı. AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ocak 2020'de İstanbul'da 1.617 TL, Anadolu'da 1.083 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2020'de 1.297 TL oldu.

METREKARE VERİMLİLİĞİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ TEKNOLOJİ KATEGORİSİNDE

Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 44,4'lük artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 28,9, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,6, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,2, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,0 ve yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği ise yüzde 16,1 artış gösterdi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ

Ocak 2020 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1,9'luk bir azalış olduğu gözlemlendi.

Ocak ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan toparlanma sürecinin güzel rakamlarla devam ettiğini görüyoruz. Endeks, ocak ayında yüzde 27,3 oranında artış gösterdi. Bu oran ocak ayı enflasyon oranının 15 puan üzerinde. Yine ocak ayında tüm kategoriler enflasyon oranının üzerinde artış göstermiştir. Kategoriler bazında teknoloji kategorisinin yüzde 44,4 artış ile öne çıkmasında sömestr tatili ve karne hediyelerinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Ziyaretçi sayısında küçük oranda düşüş olsa da verimlilik ve karlılıklarımızın yüksek olması sevindirici."

(İHA)

Kaynak: İHA

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