AVM perakende ciro endeksi Ağustos'ta yüzde 7,8 arttı

03.10.2019 12:35

AVM perakende ciro endeksi, Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 7,8 artış kaydederek 344 puana ulaştı.



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM perakende ciro endeksinin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Ciro endeksi Ağustos 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 7,8 artış kaydederek 344 puana ulaştı. AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Ağustos 2019'da İstanbul'da 1.502 TL, Anadolu'da 1.185 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2019'da 1.312 TL olarak kaydedildi.



Ağustosta metrekare verimliliğinde en yüksek artış yiyecekiİçecek kategorisinde



Ağustos ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 17,8'lik artış kaydetti.



Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, AVM'lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,6, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,4, giyim ve teknoloji kategorilerinin metrekare verimlilikleri yüzde 8,3 ve 'diğer kategorisi' metrekare verimliliği ise yüzde 1,5 oranında arttı.



Ziyaret sayısı endeksi



Ağustos 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2,7 oranında bir azalma yaşandığı gözlemlendi.



Ağustos ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Ağustos ayında endeks yüzde 7,8 artış gösterse de bir önceki ayda olduğu gibi enflasyon oranının altında kalmıştır. Ağustos ayı enflasyon oranı olan yüzde 15,01 olarak açıklanmış olup, endeks artışının neredeyse enflasyon oranının yarı seviyelerinde kaldığını görüyoruz. Bu sonuçta yaz aylarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kurban Bayramı tatiliyle de birleşen Ağustos ayında yaz tatili döneminde insanların dışarıda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini göz ardı etmemek gerek. Kategoriler bazında endeks yiyecek-içerecek ve ayakkabı kategorilerinde enflasyonun üzerinde artış göstermiştir. Her ne kadar AVM'lerdeki ziyaret sayısı düşse de metrekare verimliliği artmaya devam etmektedir". - İSTANBUL

Kaynak: İHA