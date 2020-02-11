AVM Perakende Ciro Endeksi 2019'da yüzde 15,9 arttı

11.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:16

AVM Perakende Ciro Endeksi, 2019'da bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15,9 artışla 299 puan oldu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin 2019 yıl sonu rakamları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi Aralık 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 17,2 artış kaydederek 375 puan oldu. Endeks verileri yıllık bazda bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15,9 artış göstererek 2019 yılında 299 puana ulaştı.

AVM Perakende Ciro Endeksi dördüncü çeyrekte ise geçen yılın dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 17 artış göstererek, 2019 dördüncü çeyrek döneminde 296 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Aralık 2019'da İstanbul'da 1829 TL, Anadolu'da 1160 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Aralık 2019'da 1428 TL oldu.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolar 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 17,7'lik bir artış yaşandı. 2019 yılı 4. çeyrekte metrekare verimliliği 1331 TL olarak gerçekleşti.

2018 yılına göre 2019 yılında metrekare başına toplam ciro (TL) yüzde 16,2 artarak 1187 TL'ye yükseldi. Metrekare başına toplam ciro (TL) İstanbul'da yüzde 17,8, Anadolu'da yüzde 14,8 arttı.

Metrekare verimliliğinde ayakkabı kategorisinde önemli artış görüldü

Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 27,5'lik artış kaydetti.

Geçen yılın aralık ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,1, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19,3, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,1 ve diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 9,6 artış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksi

Aralık 2019 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3,8'lik, dördüncü çeyrekte de geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,0'lik bir azalış olduğu gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksine göre 2019 yılında toplam ziyaretçi sayısı, 2018 yılına göre yüzde 1,0'lik bir azalış olduğu gösterdi.

Açıklamada, AVM Perakende Ciro Endeksi sonuçlarını aylık, çeyrek ve yıllık bazda ele alındığında rakamların enflasyon oranı üzerinde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Aralık ayı sonuçlarına baktığımızda endekste yüzde 17,2 oranında artış gözlemliyoruz. Aralık 2019 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 11,8 olduğu düşünüldüğünde, ciro endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir. Bu artışta aralık ayındaki yılbaşı alışverişlerinin etkisini hissediyoruz. Öte yandan sonuçları yıllık olarak değerlendirdiğimizde yıl bazındaki artış oranı olan yüzde 15,9, yine enflasyon oranının üzerinde seyrediyor. Ziyaret sayısı ise hem aralık ayında hem de 2019 yılında azalma kaydetti. Ziyaret sayısındaki azalmaya rağmen metrekare verimliliğinde devam eden artış AVM ziyaretlerinin artan oranda ihtiyaç odaklı hale geldiğini gösteriyor."

Kaynak: AA