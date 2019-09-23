Avm otoparkında uyuşturucuya 2 tutuklama

23.09.2019 15:25

KÜTAHYA'da polis ekiplerince takip edilerek AVM otoparkında durdurulan araçta satışa hazır halde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenerek takibe alınan aracın, Eskişehir yolu üzerindeki alışveriş merkezine girdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda araçta bulunan şüpheliler C.B.A.(26) ile B.G. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise beyaz kağıtlara sarılarak satışa hazırlanmış uyuşturucu madde esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA