BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, Samet G. (22) Alışveriş merkezi otoparkında tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Olay yerinden otomobili ile kaçarak 112 Acile haber veren Samet G, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Samet G. ile bir kişi arasında otoparkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda tabancasını çıkaran kişi, Samet G.?yi bacağından vurdu. Yaralanan Samet G., otomobiline binerek Terakki Mahallesi'ne kaçtı. Burada 112 Acile haber veren Samet G., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarından kaçan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.