Avm'nin Soyunma Kabininde Gizli Kayıt İddiası

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde elbise deneme kabininde cep telefonuyla gizli görüntü kaydı alan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir ilçesindeki alışveriş merkezinde kıyafet deneyen bir kız öğrenci soyunma kabinine girdiği sırada yan taraftan uzatılan cep telefonunu fark etti. Telefonu alan ve yan kabinde bir erkek olduğunu tesbit eden genç kız, görüntülerinin gizlice kayıt edildiği iddiasıyla durumu polise bildirdi.

Mağazaya gelen polis ekipleri, telefonun sahibi A.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, telefonda genç kız ve kıyafet deneyen başka bir kadının görüntüleri tespit edildi.

Sarnıç Polis Merkezi Amirliğine götürülen A.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA