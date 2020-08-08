AVM'nin kafeteryasında yangın: 1 yaralı YOZGAT'ta alışveriş merkezinin kafeterya kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YOZGAT'ta alışveriş merkezinin kafeterya kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralandı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan kafeterya bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir iş yerinin mutfak kısmında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangınla birlikte panik yaşandı. Ziyaretçiler kısa sürede tahliye edildi. Bu sırada 1 kişi hafif yaralandı.İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Emniyete ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da tedbir amacıyla bölgede bekletildi.

Kaynak: DHA