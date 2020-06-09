AVM mağaza ciroları yüzde 150'ye varan oranda arttı Kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında 11 Mayıs'ta kapılarını açan Gaziosmanpaşa'daki Venezia Mega Outlet giriş sayıları düşmesine rağmen geçen yıla göre ciroyu neredeyse ikiye katladı.

Kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında 11 Mayıs'ta kapılarını açan Gaziosmanpaşa'daki Venezia Mega Outlet giriş sayıları düşmesine rağmen geçen yıla göre ciroyu neredeyse ikiye katladı. AVM'ye gelenin alışveriş yapıp çıktığını söyleyen Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, alınan tedbirlerle yavaş yavaş eski normale döndüklerini, ziyaretçilerin alınan önlemleri gördükçe daha çok geldiğini söyledi. Isıgöllü, "Geçen yıl aynı dönemde 100 kişi geliyorsa bu yıl 30 kişi geldi. Ama cirolarda ciddi oranda artışlar yaşandı" dedi.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, koronavirüs kapsamında aldıkları önlemleri anlattı. 11 Mayıs'ta AVM'nin, 1 Haziran'da ise kafe ve restoranların açıldığını aktaran Isıgöllü, AVM girişinde bekleyen emniyet ve güvenlik görevlilerinin, tedbirlere uymayanları tek tek uyardığını, ateş ölçümü yapılmadan içeriye kimsenin alınmadığını dile getirdi.

KİŞİ BAŞI HARCAMA TUTARI ARTTI

AVM'nin 11 Mayıs'ta alınan tedbirlerle tekrar açıldığını söyleyen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Mağazaların tamamı açılmadı ama bayram sürecini yoğun geçirdik. 1 Haziran'da kafe ve restoranlarla birlikte tüm mağazalarımız faaliyete geçti. İnsanların AVM'ye gelmesinde geçen yıla göre yüzde 70'lik bir düşüş var. Aynı dönemde geçen yıl 100 kişi geliyorsa bu yıl 30 kişi geldi. Ama cirolar farklı, yüzde 150'lere varan oranda artış yaşandı. Kişi başı harcama tutarları da yaklaşık 4 kat arttığı için daha az ziyaretçiyle daha çok ciro yaptık" diye konuştu.

"AVM'YE GELEN ALIŞVERİŞ YAPIP ÇIKIYOR"

AVM'lerin aynı zamanda yaşam merkezleri olduğunu aktaran Isıgöllü, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını alıp çıktığını, gezmek için kalmadıklarını söyledi. Yavaş yavaş eski normale döndüklerini belirten Isıgöllü, "Gelen insan sayısı her geçen gün artıyor. Alınan tedbirleri gördükçe ziyaretçilerin güvenleri artıyor" dedi.

HANGİ TEDBİRLER ALINDI?

Aldıkları koronavirüs tedbirlerini anlatan Oğuz Isıgöllü, "Girişlerde yerlere sosyal mesafeyi korumak amaçlı çizgiler koyduk, sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaretçi kabul ediyoruz, görevliler gerekli uyarıları yapıyor. Mutlaka ateş ölçümü yapılıyor. Maskesi olmayanı içeriye almıyoruz. İnsanların kişisel tedbirlerini almaları için AVM içerisinde farklı noktalara görsel uyarılar koyduk. Belli aralıklarla sosyal mesafeyi korumaları, maskeyi çıkarmamaları ve ziyaret süresinin 3 saati geçmeyecek şekilde olması için anonslar yapılıyor. Mağazalar da kendi içlerinde aldığı tedbirleri uyguluyor, ziyaretçi kapasiteleri var. Onun üstüne çıkınca ziyaretçi almıyorlar" ifadelerini kullandı.

"EMNİYET GÜÇLERİ DESTEK OLUYOR, ZİYARETÇİLER KURALLARA UYUYOR"

Aşırı yoğunluk olmadığı için tedbirlerin uygulanması konusunda sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Isıgöllü, Emniyet güçlerinin çok destek olduğunu aktararak, "Polisler, dışarı çıkması yasak olan yaş gruplarını kontrol ediyor. Şüphelendikleri kişilerin kimliğine bakıyorlar. Sosyal mesafe kuralına uyulması ve maskelerin çıkarılmaması için kontrollerde güvenlik görevlilerine destek oluyorlar. İnsanlar artık daha bilinçli, açık konsept AVM olmamız da büyük bir avantaj. Doğal bir havalandırmamız var. Zaman zaman maskesini çıkaran çenesine indiren oluyor ama devriyeler sürekli dolaşarak uyarılarda bulunuyor" diye konuştu.

"KAFE VE RESTORANLARDA BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI"

Kafe ve restoranların bütün tedbirleri aldığını anlatan Isıgöllü, talebin zaten bekledikleri gibi çok yoğun olmadığını dile getirdi. Isıgöllü, "Kuralların oturması için zamana ihtiyaç vardı, yoğun bir talep olsa zorlanabilirdik. Aynı masada en fazla 2 kişi çapraz şekilde oturabiliyor. Arada 60 santimlik mesafe olmasına dikkat ediyoruz. Masalar arasında da 1,5 metrelik mesafe var. Masalarda el dezenfektanı bulunuyor. Çalışanlar maske, gerekirse eldiven ve mutlaka siperlik takıyor. İnsanların çok fazla bir arada olduğu mekanlar AVM'ler ama tedbirler üst düzeyde alınıyor" dedi.

Kaynak: DHA