İSTANBUL-AVM'lerin ziyaretçi sayısında yüzde 30'luk artış beklentisi

Alışveriş merkezleri yayınlanan genelgeye göre pazar günleri hariç, saat 21.00'e kadar hizmet verebilecek.

Alışveriş merkezleri yayınlanan genelgeye göre pazar günleri hariç, saat 21.00'e kadar hizmet verebilecek. Sektörün alınan son kararla birlikte rahatladığını dile getiren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 'Cumartesi günleri alışveriş merkezlerinin açık olması daha çok ziyaretçi sayısı demek. Ziyaretçi sayıları tedbirlerle günlük yüzde 30'lar seviyesinde artış gösterecektir. Sektör beklentisi bu yönde' dedi.

Bugün itibariyle uygulanmaya başlanan normalleşme sürecinin detayları açıklandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezlerinin açık kalma süresi uzadı, restoranlar ve kafeler de oturma düzeniyle hizmet vermeye başladı. Alışveriş merkezleri pazar günleri hariç 21.00'a kadar faaliyet gösterebilecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, ziyaretçi sayılarında günlük yüzde 30'luk bir artış beklediklerini ifade etti. Isıgöllü, 'Kapanışın 21.00'e çekilmiş olması bizim için büyük bir avantaj olacak. İnsanların iş çıkış saatlerinden sonra alışveriş merkezlerine gidip, alışveriş yapıp ayrılmaları, kısıtlama saatine kadar evlerine dönebilmeleri çok zor oluyordu. Saatin uzaması sayesinde şansları olacak. Marj daha da genişlemiş oldu. AVM'ler için özellikle hafta sonları çok önemli. Biz genelde hafta içi yüzde 50, hafta sonu yüzde 50 olarak söylüyoruz. Hafta sonu 5 güne bedel oluyor. Bu yüzden cumartesinin açılmış olması çok önemli. Pazar günü kısıtlamanın devam etmesinden dolayı cumartesi normalinden daha da fazla talep olacağını düşünüyorum' diye konuştu.

CUMARTESİ GÜNÜ HİZMET VERMEK HAREKETLİLİK GETİRECEK

Hafta sonlarının alışveriş merkezleri için çok önemli olduğuna değinen Isıgöllü, 'Cumartesi günü açık olmanın da cirolara ciddi anlamda etkisi olacak. Yine çalışan insanlar ve aileler hafta içi çok fazla gelemiyordu. İnsanların uzun süredir öteledikleri ihtiyaçlar var ve bunları karşılayacaklar. Bu sene bütün tedbirler oturmuş durumda. Sektör tamamen hazır' dedi.

KAFELERİN AÇILMASI AVM'LERE DE KATKI SAĞLAYACAK

Kafe ve restoranların açılmasının AVM'lere olan etkisini değerlendiren Isıgöllü, 'Kafe ve restoranlar al götür ve paket servis şeklinde hizmet verebiliyorlardı. Bugünden itibaren tedbirlerle birlikte onlar da oturma düzeni şekliyle hizmet verebilecekler. Yüzde 50 kapasiteyle, açık alanda 3 kişi, kapalı alanda 2 kişi çapraz oturacak şekilde düzenlemeler yapıldı. Kısıtlı olmasına rağmen kafe restoranların açılması insanların AVM'ye daha çok gelmesi ve vakit geçirmesi için çok önemli' diye konuştu.

CİROLARDA MİNİMUM YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ziyaretçi sayısındaki yüzde 30'luk artış beklentisinin ciroları da etkileyeceğini belirten Isıgöllü, 'Ziyaretçi sayısının yüzde 30 artması demek ciroların da çok daha üzerinde artması demek. İnsanların öteledikleri çok ihtiyacı var. Minimum yüzde 50'ler seviyesinde artışlar olacaktır. Hafta bazında bakıldığında bu yüzde 100'lere kadar çıkacaktır diye öngörüyoruz' ifadelerini kullandı.

SPOR GİYİME TALEP ÇOK FAZLA

Ziyaretçinin taleplerini karşılamak için alışveriş merkezlerini tercih ettiğine dikkat çeken Isıgöllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor giyim, çocuk giyim ve bebek ürünleri ihtiyaç listenin başında geliyor. Çocuklar ve bebeklere kıyafetler alınıyor ama bebek büyüdükçe tekrar bir ihtiyaç duyuyor. Kişisel bakım ürünlerine de bu dönemde çok rağbet var. Tekstil ve ayakkabıda da mutlaka artış olacaktır. Herkes tedbirlere ve kurallara uyarsa bu son kalan kısıtlamaların da kısa bir süre sonra kalkacağını düşünüyorum. Sektörün buna ihtiyacı var."

SİNEMALARIN FAALİYETE GEÇMESİ DAHA İLERİ BİR TARİHTE OLABİLİR

Eğlence merkezleri ve sinemaların açılmasıyla ilgili konuşan Isıgöllü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genelgeyle birlikte eğlence merkezleri ve sinemaların da açılabileceği söylendi. Eğlence merkezleri açılacaklar ama sinemalar filme endeksli olduğu için tahmin ediyorum ki bir süre daha hazırlık sürecinde olacaklar ve film tedariğiyle ilgilenecekler. Belki daha ileri bir tarihte faaliyete geçmeleri söz konusu olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı