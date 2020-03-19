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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi

AVM'lerin kapatılmasına yönelik 'tavsiye' kararı

AYD yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'evinizden çıkmayın' uyarısını takiben AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı alındığını duyurdu.

19.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:36
AVM'lerin kapatılmasına yönelik 'tavsiye' kararı

AYD yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'evinizden çıkmayın' uyarısını takiben AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı alındığını duyurdu.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evinizden çıkmayın' uyarısınca, toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alındığını duyurdu. Bu süreçte kiracılara gerekli kolaylıkların sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AYD Yönetimi, Cumhurbaşkanımızın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan 'evinizden çıkmayın' tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı almıştır.

AVM'lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle beklemekteyiz.

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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