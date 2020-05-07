AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik

AVM'lerin 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacağının açıklanmasının ardından mağazalarda çalışmalar hızlandı.

AVM'lerin 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacağının açıklanmasının ardından mağazalarda çalışmalar hızlandı. Antalya'daki bir AVM'de yer alan mağazadaki koronavirüs önlemleri ise göze çarptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında AVM'lerdeki mağazalarını geçici süreliğine kapatan firmalar, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden kapılarını açıyor. Antalya'daki AVM'lerdeki mağazalarda, buna yönelik çalışmalar hızlandı. Bazı mağazaların açılış hazırlıklarını tamamlayarak, hizmet vermeye başladığı görüldü.AVM içerisinde 'temassız mağazacılık' konseptiyle hizmet vermeye başlayan bir mağazaya girişin tek noktadan yapıldığı, buradaki güvenlik görevlisinin müşterilerin ateşini ölçtüğü, mağaza içerisindeki panolarda, tavanda ve yerde sosyal mesafe kuralına uyulmasına ilişkin uyarılar yer aldığı görüldü. Deneme kabinlerinde 'dezenfekte edilmiş kabinler' yazılı uyarılar bulunurken, mağaza personeli de kişisel hijyen önlemlerini aldı. Mağaza içerisinde yoğunluk görülmezken, içerdeki herkesin maske takması dikkati çekti.

Kaynak: DHA