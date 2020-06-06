AVM'lerde Vakalar Görülmeye Başlandı! İşte Açıklama AVM'lerin açılmasının ardından vakaların görüldüğü iddia edildi. AVM'lerde koronavirüs var mı? Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, AVM'lerde vakaların görüldüğünü söyledi.

AVM'lerin açılmasının ardından vakaların görüldüğü iddia edildi. AVM'lerde koronavirüs var mı? Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, AVM'lerde vakaların görüldüğünü söyledi.

AVM'lerde Vakalar Görüldü: Sendika Açıkladı

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Tez-Koop-İş Sendikası Başkanı Haydar Özdemiroğlu, 11 Mayıs'ta açılan AVM'lerde çalışan işçilerde koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı açıkladı. Özdemiroğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"AVM'lerden vaka haberleri gelmeye başladı. Mersin'deki bir AVM'de, Kayseri ve Konya'daki bazı mağazalarda vaka görüldü. Hatta Kayseri ve Konya'daki bazı mağazalar karantinaya alınmış. İstanbul'daki bir AVM'de 2 işçide vaka pozitif. Müşteriler içeri girdikten sonra onları denetleyen yok. AVM'lere girdikten sonra bir kısmı maskelerini çıkararak mağazaları gezmeye başlıyor. Mağaza personeli uyarıyor ancak bu durumda da sözlü tartışmalar yaşanabiliyor.

Çalışanlar denenen ürünleri kabinlerde dezenfekte etmek zorunda kalıyor. Kabin görevlisi çalışanlara yönelik bir önlem alınmıyor. Salgına açık halde çalışıyorlar. Mağaza içerisine giren müşteri sayısını ölçen bir sistem yok. Müşteriler özellikle kasa önlerinde fiziki mesafeye özen göstermiyor. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmiyor."

Haydar Özdemiroğlu ayrıca TÜBİTAK'ta vaka çıktığını da söyledi.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?

5 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 168.340 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.648'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 592, toplam entübe hasta sayısının ise 269 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 133.400 olarak açıklandı.

İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/DxWUZCz68Y

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020