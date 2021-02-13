AVM'lerde Sevgililer Günü ve sömestir hareketliliği
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AVM'lerde Sevgililer Günü ve sömestir hareketliliği

13.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:20
AVM'lerde Sevgililer Günü ve sömestir hareketliliği

Sömestir tatili ve Sevgililer Günü'nün aynı döneme denk gelmesiyle özellikle açık konseptli alışveriş caddelerine sahip AVM'lerde ziyaretçi oranlarında artış yaşandı.

Sömestir tatili ve Sevgililer Günü'nün aynı döneme denk gelmesiyle özellikle açık konseptli alışveriş caddelerine sahip AVM'lerde ziyaretçi oranlarında artış yaşandı.

İsfanbul Alışveriş Caddeleri açıklamasına göre, dünya genelinde yaşanan salgın süreci, alışveriş ve tüketim alışkanları üzerinde keskin değişiklikler yapmaya devam ediyor.

İnsanların özel günleri kutlama yöntemleri de bu dönemde değişim gösteren etkenlerden biri oldu. Geçtiğimiz yıl birçok özel gün salgının gölgesinde geçerken bu yıl pazar gününe denk gelen Sevgililer Günü de salgın dolayısıyla evlerde kutlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, insanların evde vakit geçirmesi sebebiyle ev içi tüketimin arttığını belirtti.

Baştürk, "Sevgililer Günü, mağazalarımıza olan talebin artmasını sağladı. Ziyaretçiler, akıllı telefon ve akıllı saatler başta olmak üzere teknoloji ürünlerine dair satın alma yönelimine girdi. Kısıtlamalardan dolayı AVM'lerin hafta sonu kapalı olması sebebiyle özellikle perşembe ve cuma günlerinde bir yoğunluk oluştu." dedi.

Sevgililer Günü nedeniyle teknoloji ürünlerinin yanı sıra kuyum ve aksesuar ürünleriyle parfüm ürünlerinin satışında da artış yaşandığını Baştürk, "Pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen okulların sömestr tatilinde olması gelen ziyaretçi sayısında diğer haftalara kıyasla yüzde 15-20 civarında artışa neden oldu. Ailelerin de satın alma odaklı AVM ziyaretleri hafta boyunca devam etti. Tüm bu etkenler sayesinde moralli bir hafta geçirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Baştürk, AVM içerisinde market ve eczane bölümlerinin hafta sonları da açık olduğunu anımsatarak, aşı uygulamalarındaki olumlu gelişmelerle birlikte salgın sonrasında fiziki alışverişin eski günlerine döneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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