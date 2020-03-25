AVM'LERDE SESSİZLİK KORONAVİRÜS önlemlerinin ardından alışveriş merkezlerinde sessizlik hakim. 'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı.

KORONAVİRÜS önlemlerinin ardından alışveriş merkezlerinde sessizlik hakim. 'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından AVM'lerin kapatılması gündeme geldi. Ancak çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olarak düzenlendi. Çok sayıda şirketin AVM içerisinde bulunan dükkanlarını kapatma kararı almasının ardından AVM'lerde sessizlik hakim oldu. Sadece gıda satışının yapıldığı marketin açık olduğu AVM'de güvenlik görevlileri, temizlik çalışanları ve alışverişe gelen az sayıda vatandaş dışında kimse bulunmuyor.

Kaynak: DHA