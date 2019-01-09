Avm'lerde Perakende Ciro Kasım Ayında Yüzde 21.6 Arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi verilerine göre, AVM'lerdeki Kasım ayında perakende ciro yüzde 21.6 arttı.

Metrekare verimliliğinde en yüksek kategori artışı hipermarket kategorisinde olurken, AVM'lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar Kasım 2018'de İstanbul'da bin 379 lira, Anadolu'da 940 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2018'de bin 116 lira oldu.

Kasım ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 31.3 arttı.

Geçen yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26.5, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21.8, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19.8, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18.1 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 16.5 arttı.

AVM Perakende Ciro Endeksi Kasım 2018 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü: AVM'lerdeki perakende ciro endeksinin her durum ve koşulda sürekli artış göstermesinin bir kez daha sektörün taşıyıcı güç olduğunu söyledi ve ekledi:

"Kasım ayı sonuçlarına göre endeks yüzde 21.6 artış gösterdi ve bu artış yüzde 21.62 olan enflasyon artışı ile aynı seviyelerde.

"Eylül ve Ekim aylarından sonra Kasım ayında da kategoriler bazında en yüksek artışın hipermarket kategorisinde yaşanması zorunlu ihtiyaçlara öncelik tanındığını gösteriyor.

"Mobilyayı da içeren diğer ürünler kategorisi ile teknoloji kategorisinde yaşanan artışlarda, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimlerinin olumlu yansımaları olarak değerlendirilebilir." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA