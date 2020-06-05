AVM'LERDE MÜŞTERİ VE CİRO ARTIŞI BAŞLADI sektördeki gelişmeleri, alınan hijyen önlemlerini, mağaza cirolarını değerlendiren İstanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "11 Mayıs itibariyle aslında biz kapılarımızı açtık. Mayıs ayı boyunca 11 gün çalıştık. Bu birinci milattı.

sektördeki gelişmeleri, alınan hijyen önlemlerini, mağaza cirolarını değerlendiren İstanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "11 Mayıs itibariyle aslında biz kapılarımızı açtık. Mayıs ayı boyunca 11 gün çalıştık. Bu birinci milattı. 1 Haziran'ı da biz ikinci milat olarak görüyoruz. Daha fazla insan gelir oldu ve açılan mağaza sayısı arttı. Biz mayıs ayı içerisinde açılan mağaza sayısı açısından yüzde 40'lardaydık ama bugün itibariyle yüzde 100'e yaklaştık. Hemen hemen bütün mağazalarımız açık. Sadece eğlence, oyun odaklı mağazalarımız genelge nedeniyle halen kapalı. Misafirlerimizin ziyaret sayıları da artmaya başladı. Mayıs ayını geçen yılla karşılaştırdığımızda yüz kişi geliyorken şimdi 25-30 kişi geliyor ama 1 Haziran itibariyle bu sayının yüzde 50-60'lar seviyesine çıktığını gördük. Genel olarak bir bilinç var. Özellikle maske kullanımı konusunda kurallara uyulduğunu görüyoruz. Biz giriş noktalarında ateşlerini ölçüyoruz, gerekli uyarılarda da bulunuyoruz. Hem koridorlarımızdan, hem mağazaların içinde dezenfektan üniteleri de var. Bunları da kullanıyorlar. Bu sağlık şartlarında genel olarak uyulması bizi sevindiriyor" dedi.

"ÇOCUK ARAÇ GEREÇLERİ SATAN MAĞAZALARIN YÜZDE 30 BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"Kemal Baştürk, ekonomik olarak AVM'ler son günlerde neler olduğu konusunda ise, "Pazartesi itibariyle normal bir günde karşılaştığımızın yarısı kadar insan geliyor ama satış performanslarının daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani yüzde 70-80'e kadar ulaşabiliyoruz satış performansında. Örneğin giyim üzerine çalışan büyük bir mağazamız geçen sene 100 satış yapıyorken şimdi 80'e kadar gelebiliyor. Sektörel kırılımlar oluyor. Özellikle çocuk ürünlerinin satışında artış var. Çocuk araç gereçleri satan mağazaların yüzde 30 büyüdüğünü görüyoruz. Bu hafta bizim teknoloji mağazamız açıldı, geçen sene yapmış olduğu cironun tam 2 katını yaptı. Çünkü evde teknoloji odaklı ihtiyaçlar doğdu. Kuaförlerde kadın ve erkek bölümleri var. Kadın müşteri sayısının erkek müşteri sayısından çok daha fazla olduğunu, bu dönemde kadınların kuaförlere adeta koştuklarını tespit etti. Ama erkekler bu konuda hala muhafazakar davranmaya devam ediyor. Sektörel kırılımlar içerisinde yavaş yavaş normalleşiyoruz" diye konuştu.

"İNSANLAR İHTİYAÇ ODAKLI AVM'LERE GELİYOR"Baştürk, "Normalde Türkiye'deki alışveriş merkezinin tamamına 1 ayda 250 milyon kişi giriyor ama geçen Mayıs ayı içerisinde bunun yüzde 20-25'i geldi AVM'lere. Yani 40 milyon insan ya girdi, ya girmedi. Çünkü bütün AVM'ler açılmamıştı. Kişi başı alışveriş bizim önemli bir parametredir yani gelen bir kişi AVM'de ne kadar alışveriş yapıyor? Geçen yılla kıyasladığımızda Mayıs ayında tam 3 katına çıktığını gördük. Bu şu anlama geliyor; insanlar ihtiyaç odaklı AVM'lere geliyor. Gezmeye gelen, içeride zaman geçirmeye gelen misafir ve müşteri sayısında azalma olduğunu, gelen müşterilerin de poşetle çıktığı anlamına geliyor. 3 katına çıktı. Bu çok ciddi bir parametre. Bu önümüzdeki dönemde biraz esneyecektir muhtemelen. Ama en azından insanların Bakanlığımızın da talimatları doğrultusunda sadece ihtiyaç odaklı AVM'leri ziyaret etmesi bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"RÖVANŞ ALİŞVERİŞİ" Kemal Baştürk, "Buna literatürde rövanş alışverişi deniliyor aslında. 2-2.5 ay boyunca insanlar alışveriş yapmadılar. O yapmadıkları dönemde biriken ihtiyaçları oluştu. O ihtiyaçları şimdi tekrar temin etmeye başladılar. Bunu kapatmak çok kolay değil ama beklentiden de bir tık daha iyi bir alışveriş performansı, bir ciro performansı olduğunu paylaşabilirim" dedi.

AVM'LERDE HİJYEN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AVM'lerdeki hijyen ve güvenlik önlemleri kapasımda da değerlendirmelerde bulunan Kemal Baştürk, "Sağlık ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri geldi. Mayıs ayında açılmadan hemen önce hangi birimin ne yapacağı ile ilgili çok detaylı talimatlar geldi. Bu sevindiriciydi, kamu otoritesi proaktif davrandı. Biz de bu kuralları sektör olarak aldık. Öncelikle girişlerde sosyal mesafe korumaları gerektiğiyle ilgili bildirimlerde bulunuyoruz, ateşlerini ölçerek misafirlerimizi içeri alıyoruz. İçeride de hem koridorlarımızda hem de mağazalar içerisinde bizim dezenfektan ünitelerimizi kullanıyorlar. Görsel, işitsel anlamda, sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini, çok uzun saatler kalmamaları gerektiğini onlara bildiriyoruz. ve sürekli ekiplerimiz özellikle güvenlik ekiplerimiz sahada insanları kurallara uymaları konusunda uyarıyorlar. Temizlik ekiplerimize ekstradan yeni işler yükledik. Özellikle dokunulan yüzeylerde temizlik sıklığımız arttı. Türkiye'deki kapalı alana sahip AVM'lere Sağlık Bakanlığı'nın talimatı yüzde 100 havalandırmayla çalışmaları yönündeydi. Bu sağlanıyor, içeriye tamamen temiz hava basılıyor. Bunun yanı sıra hala biz kapasite olarak geçen sene 100 kişi geliyorken, bu sene 25 ile başladık, 50'ye kadar geldik, çok aşırı talep olmadığı içinde yönetilebilir kalabalıklar var. Sayı geçen seneye göre daha fazla olsaydı bunu yönetmek çok daha zor olurdu. Hem misafirlerimizin hassasiyeti, hem de bizlerin bu konuda sahada almış olduğumuz önlemlerle bu konuda bir sorun olmadığını söyleyebilirim." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA