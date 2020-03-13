AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerde koronavirüse karşı alınan önlemlerin ciddi şekilde artırıldığını belirterek, "AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerde koronavirüse karşı alınan önlemlerin ciddi şekilde artırıldığını belirterek, "AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM yatırımcıları olarak hiçbir şeyi insan sağlığından daha önemli görmediklerini belirterek, Türkiye için ellerinden geleni yapmaya ve devletin ilgili birimleri ile uyum içinde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Dezenfekte işlemlerini artırdıklarını aktaran Altaş, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal dayanışmayla süreci yürüteceğiz"

Altaş, gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerinin sakin ve tedbirli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"AVM'ler sadece vakit geçirip sosyalleştiğimiz, birtakım ihtiyaçlarımızı karşıladığımız mekanlar değil, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamak adına da büyük sorumlulukları olan mekanlar. Biz bu sorumluluğumuzun farkındayız. Her zaman olduğu gibi, bu süreçte de sorumluluk alıyoruz. Devletimiz ve toplumumuzla uyum ve iş birliği içinde sürece katkı sunmak istiyoruz.

AVM'lerde eczanelerimiz, marketlerimiz, mağazalarımız toplumun bu süreçteki tüm ihtiyaçları için hizmet vermeye devam edecek. Panik yapmadan toplumsal dayanışma ile süreci götüreceğiz. Yarın sabah AVM yatırımcıları olarak sürece ilişkin bir toplantı gerçekleştireceğiz. Virüs konusunu burada daha detaylı görüşüp konuşacağız." dedi.

Kaynak: AA