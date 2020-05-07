"AVM'lerde kiralar 2020 Mart öncesi rakamları kimse beklemesin"
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"AVM'lerde kiralar 2020 Mart öncesi rakamları kimse beklemesin"

07.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:40

100 farklı ülkede satış noktası bulunan Danimarkalı ayakkabı markası ECCO'nun Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerde hem yatırımcıların hem perakendecilerin birlikte, kavgasız ve karşılıklı birbirlerini düşünerek bu süreci atlatabileceklerini belirtti.

100 farklı ülkede satış noktası bulunan Danimarkalı ayakkabı markası ECCO'nun Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerde hem yatırımcıların hem perakendecilerin birlikte, kavgasız ve karşılıklı birbirlerini düşünerek bu süreci atlatabileceklerini belirtti. Erda ayrıca farklı ülkelerde açılan AVM'lerdeki mağazalarından edindiği bilgileri aktardı.

100 farklı ülkede satış noktası bulunan ve 60 farklı ülkeden 21 bin 400 çalışanı bulunan Danimarkalı ayakkabı markası ECCO'nun Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, AVM'lerin açılış sürecini değerlendirdi. AVM'lerin ve mağazalarının açılışta Bilim Kurulu'nun tavsiyesine göre tedbirler aldığını söylerken, kiralara dikkat çekti. Erda, kira konusunda kimsenin 2020 Mart'tan önceki kiraları beklememesi gerektiğinin altını çizdi. Erda, süreci uzlaşmayla atlatmaya dikkat çekti.

"HER ÜLKENİN UYGULAMASI FARKLI"

AVM'lerin açılmasını değerlendiren Deniz Erda,"Türkiye'de AVM'ler açıldığında maske takmak zorunlu. Ama Danimarka'da maske takma zorunluluğu yok. Danimarka'da mağazamız açıldı, oradaki personel maske takmıyor. Çin'de maske takmak zorunlu bizim alacağımız önlemler Çin'deki önlerlere daha fazla benziyor daha ihtiyatlı. Türkiye'deki personelimiz maske, eldiven ve koruyucu siperlik takacak. Bu durumda ülke ülke bakıp karar almayı gerektiriyor" dedi.

"KİRA RAKAMLARINDA ARTIK 2020 MART'IN ÖNCEKİ RAKAMLARI KİMSENİN BEKLEMEMESİ GEREKİYOR

AVM'lerin kira rakamlarına değinen Erda, "Kira rakamlarında artık 2020 Mart'ın önceki rakamları kimsenin beklememesi gerekiyor. Özellikle önümüzdeki 6 aylık ve 1 senelik dönemde 2020 Mart öncesi kiraları alırım diye düşünen varsa fazla iyimser olur. Öyle bir dünya olmayacak. AVM'lerin açılış planlarına baktığımızda kademeli açılışın olduğunu görüyoruz. AVM'lerde belirli bölümlerin açılmaması trafiği düşürecektir. Trafiğin düşük olmasının diğer bir nedeni insanların tedirgin olması. Üçüncü ve en büyük etkenlerden bir tanesi uzunca süre turizm gelirlerinden mahrum kalmamız. Yerel turistten bahsetmiyorum, yabancı turistten bahsediyorum. Önceden İranlı ve Rus turistlerimiz vardı. Bu sene insanlar tedirgin olacak. Onun için yabancı turistten de kaybımız olacak. Bunları alt alta koyduğunuz zaman bu süreci el birliği ile atlatmamız lazım. Bu süreçte kimse ben kaybetmeyeceğim diyemez. Hepimiz bir şeyler kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİLİM KURULU'NUN SÖYLEDİKLERİNE DİKKAT EDECEĞİZ"

Erda sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de AVM'ler açılış hazırlıklarını yapması gerekiyor. Çalışanların müşterilerin ne yapması gerektiği planlanmalı. Klima konusu gündemde. AVM'ler klima konusunda gerekli önlemeler alıyor. Burada Bilim Kurulu'nun söylediklerine dikkat edeceğiz. Tedbirlerimiz ona göre alacağız. Bu süreci el birliği ile Bilim Kurulu tavsiyeleri ile geçireceğiz. Mağazalarımızı kademe kademe açacağız fakat öncelik çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı. Bunun için tüm önlemleri alarak açılacağız. Mağazamıza giren bütün müşterilerimize eldiven ve el dezenfektanı vereceğiz. Bunlar olmadan ürünlere hijyen açsından dokunulmamasını isteyeceğiz. Ayakkabıları deneme çorabı ile deneteceğiz. Deneme çorabı daha sonra atılacak. Mağaza kendimiz ve AVM tarafından dezenfekte edilecek. Çinliler ile bizim önlemlerimiz benzer yani benzer önemler alacağız. Onlar da maske, siperlik ve eldiven kullandılar.Müşterilerine dezenfektan kullandırttılar. Cadde mağazalarına göre AVM'ler kalabalık konusunda daha güvenli olacak. Çünkü belli metrekare göre insan AVM'ye alınacak. Kapılara ateş ölçer koyulacak. Metrekare hesabı dolduğunda AVM'lerin girişleri kapatılacak".

"HAZİRAN AYI İTİBARİYLE DÜNYA ÜZERİNDEKİ TÜM MAĞAZALARIMIZ AÇILMIŞ OLACAK"

Erda, "Bu dönemde giderlerimiz ve masraflarımızı kontrol etmeyi daha iyi öğreneceğiz. Onun için 2020'nin 2'nci yarısında hayatın tekrar normale döneceğini ve bununla ilgili büyüme planlarımızı yurtdışına sunduk ve bu planlar onaylandı. Bizim 100 ülke mağazamız var, bu da 14 binin üzerinde satış noktası yapıyor. Şu anda Çin'deki mağazalarımız açık. Kuzey Avrupa mağazalarımız açılmaya başladı. Türkiye normale dönmek üzere. İnanıyorum ki, Haziran ayı itibariyle dünya üzerindeki tüm mağazalarımız açılmış olacak. Mart ve Nisan başı itibariyle ise mağazalarımızın yüzde 90'ınından fazlası kapalıydı. Açılan mağazaların hemen salgın öncesi durumlarına gelmesi tabii ki mümkün değil. AVM ve mağazaları daha önce açılmış olan ülkeleri takip edip oradaki mağazalarımızdan bilgi alıyoruz. Mesela Çin'de AVM'ler açılalı yaklaşık 5 hafta oldu. 5 hafta sonunda peyderpey salgın önceki durumun yüzde 80'ine ulaştılar. Almanya geçen hafta açtı.İlk haftada cadde mağazalarında yüzde40, AVM'lerde yüzde 61'lik trafik düşüşü vardı" diye konuştu.

"BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ KAVGA EDEREK DEĞİL, OMUZ OMUZA VEREREK ÇÖZECEĞİZ"

Erda, "Türkiye'de bu durumda bir perakendeci tarafı var bir de AVM tarafı var. Herkesin kendine göre istekleri var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim ve AVM'lerin maliyetleri çok ağır. Sonuç olarak bir elmanın iki yarısıyız. Bu dönemde en önemli şey kavga etmeden bu süreci uzlaşmayla atlatmak. Hayalci değil, gerçekçi olmak gerekiyor" diyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Özetle; bu zor süreçte perakendeciler ve AVM'ler birlikte hareket etmek zorunda. Bu dönemi ve bundan sonraki süreci kavga ederek değil, birlikte omuz omuza vererek çözeceğiz. Her AVM'nin çözümü aynı olmayabilir. 2020 Mart'tan önceki kiraları kolay kolay kimsenin beklememesi gerekir. Ben şuna inanıyorum: Krizler içinde fırsatlar vardır. Önemli olan karalar bağlamak değil, krizin içindeki fırsatları aramaktır. Hepimiz aynı akvaryumda yaşıyoruz. Ne yerli markalar yabancısız olabilir ne de yabancı markalar yerlisiz olabilir. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Bu zor dönemi ancak güç birliği yaparak geçebiliriz".

(İHA)

Kaynak: İHA

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