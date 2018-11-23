Avm'lerde "Efsane Cuma" İzdihamı; Tartıştılar, Kavga Ettiler

Avm'lerde "Efsane Cuma" İzdihamı; Tartıştılar, Kavga Ettiler

ALIŞVERİŞ sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de başladı.

ALIŞVERİŞ sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de  başladı. İstanbul'da bu sabah mağazalar doldu. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu. 

O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.

- İstanbul

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