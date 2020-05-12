AVM'lerde 3 saatten fazla kalınamayacak Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerinde (AVM) 3 saatten fazla zaman geçirilmeyecek.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerinde (AVM) 3 saatten fazla zaman geçirilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

AVM'de görev yapanların maske takmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AVM'lere girişte çalışanlar dahil herkesin ateşi ölçülecek. Ateşinin 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen kişi veya kişiler içeri alınmayarak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ilgili birimlere yönlendirilecek. AVM'ye gelen müşterileri içeride en fazla 3 saat kalınabilecek. Alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacak. Müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons gibi yöntemlerle gerekli uyarıların yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA