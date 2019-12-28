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AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatıyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

28.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:56
AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatıyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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