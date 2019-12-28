AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatıyor

28.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:56

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.