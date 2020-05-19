AVM'ler Uzun Kuyruklarla Açıldı
Corona virüsü salgını nedeniyle 19-20 Mart'ta kapanan İstanbul'daki alışveriş merkezlerinden bir bölümü, kırk gün sonra ilk kez kapılarını yeniden açtı.
19.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:50
Corona virüsü salgını nedeniyle 19-20 Mart'ta kapanan İstanbul'daki alışveriş merkezlerinden bir bölümü, kırk gün sonra ilk kez kapılarını yeniden açtı. Bazı alıveriş merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, içeri girenlerin tek tek ateşi ölçüldü
Kaynak: DailyMotion.com